Гриценко рассказал, когда День Конституции станет народным праздником

Когда власть научится выполнять законы Конституции Украины, и народ это увидит, тогда День Конституции станет праздником народным.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook.

"День Конституции сейчас – это государственный праздник. Государство, то есть власть, каждая без исключения власть – пытается Конституцию изменить. Вместо того, чтобы ее выполнять. Когда власть научится выполнять, и народ это увидит, тогда День Конституции станет праздником народным. И тогда, надеюсь, народ будет внимательно читать эту книжку под названием Конституция Украины. И тогда социологи уже не сообщат, что 47% наших граждан Конституцию не читали и одновременно 67% – хотят ее изменить", – написал политик.

Анатолий Гриценко поздравил украинцев: "С государственным праздником Вас, в ожидании праздника народного!".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко предложил ограничить расходы на предвыборную рекламу до $ 100 тысяч.

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