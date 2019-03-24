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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Гриценко призвал Зеленского к дебатам

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Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко публично призвал другого кандидата Владимира Зеленского принять участие в дебатах.

Об этом лидер "Гражданской позиции" написал на своей странице в Facebook. "Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей", — отметил Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Он подчеркнул, что готов провести дебаты с Владимиром Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.

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"Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", — считает Анатолий Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL Анатолий Гриценко представил мэра Львова Андрея Садового своим премьер-министром во время Марша единства ради порядка во Львове.

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Персоны
Анатолий ГриценкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Севченко Николай
Севченко Николай
Нашел, кого вызвать на дебаты. Он всеми силами пытается избежать долгих прямых эфиров или неконтроллируемые видеозаписи. Без суфлера он похож на комика ещё больше, хоть он этого и не планирует в тот момент.
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