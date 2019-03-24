Гриценко призвал Зеленского к дебатам

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко публично призвал другого кандидата Владимира Зеленского принять участие в дебатах.

Об этом лидер "Гражданской позиции" написал на своей странице в Facebook. "Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей", — отметил Гриценко.

Анатолий Гриценко

Он подчеркнул, что готов провести дебаты с Владимиром Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.

"Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", — считает Анатолий Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL Анатолий Гриценко представил мэра Львова Андрея Садового своим премьер-министром во время Марша единства ради порядка во Львове.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал