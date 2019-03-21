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Гриценко представил свою команду в Ивано-Франковске

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В Ивано-Франковске в среду, 20 марта, состоялся "Марш единства ради порядка", организованный командой кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

На Вечевой майдан пришли тысячи людей. В мероприятии приняли участие четыре кандидатуры на ключевые должности, которые назначаются по квотам президента.

Анатолий Гриценко ранее уже называл имена этих людей. Это Виктор Трепак — потенциальный глава СБУ Александр Савченко — потенциальный глава НБУ, Светлана Залищук — кандидатура на должность главы МИД, Иван Апаршин — будущий министр обороны.

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Также вместе с кандидатом в президенты в мероприятии приняли участие и другие члены его команды — Егор Фирсов, Дмитрий Добродомов, Николай Катеринчук, Василий Гацко, Тарас Стецькив, Виктор Чумак.

"Рядом со мной стоят люди, которые могут навести порядок. Мы договорились. Мы это сделали. С этими людьми мы вместе идем вперед. Выборы закончатся. Затем напряженная работа", — сказал Анатолий Гриценко во время выступления.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Крым Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко представил всю свою команду на Марше единства в Тернополе

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Скільки можна самих лозунгів. Хоч один іде з командою.
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