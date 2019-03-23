Гриценко представил своего премьер-министра

Гриценко представил мэра Львова Андрея Садового своим премьер-министром.

Об этом Анатолий Гриценко сказал во время Марша единства ради порядка во Львове, сообщает пресс-служба кандидата в президенты.

"Меня часто спрашивали, кого на посту президента я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый. Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что болит у людей. у нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте. Будет сформировано правительство и это будет ответственная политика. Мы сделаем это трудное дело", — сказал Анатолий Гриценко.

Андрей Садовый и Анатолий Гриценко

Садовый при этом заявил, что на выборах будет голосовать именно за Гриценко.

"У нас есть особые черты характера. Это патриотизм и желание перемен. Это толкает нас вперед. Я верю, что мы наведем порядок. Надо просто прийти и проголосовать. Я свое решение принял. Я буду голосовать за Анатолия Гриценко", — отметил Андрей Садовый.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента и поддерживает Анатолия Гриценко.

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