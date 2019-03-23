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Гриценко представил своего премьер-министра

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Гриценко представил мэра Львова Андрея Садового своим премьер-министром.

Об этом Анатолий Гриценко сказал во время Марша единства ради порядка во Львове, сообщает пресс-служба кандидата в президенты.

"Меня часто спрашивали, кого на посту президента я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый. Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что болит у людей. у нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте. Будет сформировано правительство и это будет ответственная политика. Мы сделаем это трудное дело", — сказал Анатолий Гриценко.

Андрей Садовый и Анатолий Гриценко

Андрей Садовый и Анатолий Гриценко

Садовый при этом заявил, что на выборах будет голосовать именно за Гриценко.

"У нас есть особые черты характера. Это патриотизм и желание перемен. Это толкает нас вперед. Я верю, что мы наведем порядок. Надо просто прийти и проголосовать. Я свое решение принял. Я буду голосовать за Анатолия Гриценко", — отметил Андрей Садовый.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента и поддерживает Анатолия Гриценко.

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Персоны
Анатолий ГриценкоАндрей Садовый
Место
Украина
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Ковачі Валерія
Ковачі Валерія
Садовий замість того, щоб організувати сортування сміття і тим самим, хоч якось вирішувати проблему, тільки піарився на проблемі міста. Який з нього прем"єр міністр?
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Садовый уже мнит себя премьером , заявил , что не будет баллотироваться на мэра Львова , не рано ли он кресло премьера примеряет .
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
даю рацуху,дабы избежать огорчений соискателей президентской должности,узаконить колективное президентское правление,допустим двенпдцать первых по итогам выборов,а хули один или пять оьдыхают или в запое,остальные правят ,соответствующее количество премьеров,спикеров и прочей поебени..
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