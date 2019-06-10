"Сплав молодости и опыта": Гриценко представил команду. Как это было

10 июня политическая партия "Гражданская позиция Гриценко" представила команду, которая примет участие во внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду Украины.

Во время акции, организованной в центре столицы, лидер политической силы, а также политики, входящие в первую пятерку списка, рассказали о главных целях партии, озвучили основные направления ее деятельности в парламенте нового созыва, а также пояснили, в чем "Гражданская позиция Гриценко" видит свои приоритеты, сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Анатолий Гриценко представил команду для участия во внеочередных выборах в ВР

"Гражданская позиция Гриценко" обнародовала полный список, с которым идет на выборы в Верховную Раду (список смотрите в конце этой публикации). В него вошли члены других политических сил, которые объединились для участия в выборах, в том числе "Народный контроль" (лидер Дмитрий Добродомов), "Родная страна" (лидер Николай Томенко), "Европейская партия Украины" (лидер Николай Катеринчук).

В списке "Гражданской позиции Гриценко" только пятеро человек были народными депутатами, только двое работали в правительстве.

По словам Анатолия Гриценко, партия "Гражданская позиция" "намерена принимать участие в формировании коалиции, правительства". "С нами идут специалисты наивысшего уровня, которых я заявлял на высокие посты – главы СБУ Виктор Трепак, главы Национального банка Александр Савченко", – рассказал он.

Анатолий Гриценко представил команду для участия во внеочередных выборах в ВР

"Очень важно, чтобы пришли компетентность, мораль, патриотизм", – подчеркнул Гриценко. Он заверил, что фракция его политической силы будет гарантом того, что "никто не сдаст интересы Украины России", что "никто не откажется от европейского курса, от вступления в ЕС и НАТО", что "никто не откажется от решительной антикоррупционной политики". В этом контексте Гриценко пообещал "восстановление справедливости" и "посадки". "Писали: "пришла весна, пора сажать" – весна закончилась, лето идет, пора уже", – заявил политик.

"Компетентность и патриотизм – это те важные качества, которые будут необходимы новому парламенту при принятии решении. А еще один главный фактор – это прогнозируемость. Прогнозируемость действий политиков", – сказал номер 2 в списке партии Дмитрий Добродомов.

Анатолий Гриценко представил команду для участия во внеочередных выборах в ВР. Выступление Дмитрия Добродомова

"Я уверен, что сплав молодости и опыта – это тот сплав, который будет гарантировать, с одной стороны, позитивные результаты, с другой стороны, обезопасит от непрогнозируемости возможных дальнейших действий будущего парламента", – добавил он.

Николай Томенко, в свою очередь, подчеркнул: в отличие от других политических сил, которые предпочитают обнародовать первую пятерку списка или только партийную его часть, "мы были открытой политической командой, и весь список до последнего вы получили, потому что нам нечего скрывать".

По его словам, политическая сила намерена внести в парламент нового созыва "три миссии". Первая миссия – это "миссия патриотизма". "Наш патриотизм не разрушающий, не агрессивный и не воинственный. Наш патриотизм объединяющий, героический и творческий", – пояснил политик.

Вторая миссия – антикоррупционная, - продолжил Томенко. "Мы в парламенте будем делать всё, чтобы мародеры всех партий, всех национальностей и всех предыдущих властей понесли ответственность, если они грабили и разворовывали страну", – заявил он.

"Третья наша миссия – профессиональная", – продолжил политик. "Мы приняли решение, что в хор, который будет создан депутатами, мы не вступаем. В танцевальный коллектив, который будет создан из числа депутатов, мы тоже не записываемся. Хотя, я думаю, что парламент может перейти на самоокупаемость. Там так много талантливых людей, что им денег не надо платить – они будут концерты проводить. Мы принадлежим к тому меньшинству, которое идет работать", – заверил Томенко.

Николай Катеринчук, который "более 30 лет занимается профессиональной адвокатской деятельностью", акцентировал внимание на главных вызовах, которые стоят перед сегодняшней Украиной – "война, бедность, трудовая миграция". "Миллионы украинцев едут в Европейский Союз, потому что там есть политическая система без олигархов и коррупции, и она обслуживает граждан", – подчеркнул политик. По его словам, такая же система должна заработать и в Украине. "Наша профессиональная команда адвокатов готова воплотить в Украине наилучшую на европейском континенте налоговую систему", – пообещал Катеринчук.

Генерал Виктор Трепак заявил: "Я иду в парламент для того чтобы изменить правоохранительную систему Украины". По его словам, главная реформа, которая должна быть осуществлена в стране – это реформа СБУ. В частности, должен быть реализован новый подход в подборе кадров, когда на первое место выходят сугубо профессиональные качества кандидата, а не его лояльность к тем или иным политическим персоналиям. "Я выступаю за перезагрузку руководящего состава антикоррупционных органов", – добавил генерал.

Александр Савченко, в свою очередь, заметил, что любая нация требует от власти "хлеба и зрелищ". Причем, в Украине "иногда спрос на зрелища даже больше, чем на хлеб". "Но кто-то должен украинцев кормить и защищать. По моему мнению, этим кем-то является партия "Гражданская позиция".

По словам экономиста, миссия этой политической силы в парламенте состоит в том, чтобы "поднять на новый уровень экономику и безопасность Украины".

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