"Сплав молодости и опыта": Гриценко представил команду. Как это было

10 июня политическая партия "Гражданская позиция Гриценко" представила команду, которая примет участие во внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду Украины.
Во время акции, организованной в центре столицы, лидер политической силы, а также политики, входящие в первую пятерку списка, рассказали о главных целях партии, озвучили основные направления ее деятельности в парламенте нового созыва, а также пояснили, в чем "Гражданская позиция Гриценко" видит свои приоритеты, сообщил корреспондент OBOZREVATEL.
Анатолий Гриценко представил команду для участия во внеочередных выборах в ВР
"Гражданская позиция Гриценко" обнародовала полный список, с которым идет на выборы в Верховную Раду (список смотрите в конце этой публикации). В него вошли члены других политических сил, которые объединились для участия в выборах, в том числе "Народный контроль" (лидер Дмитрий Добродомов), "Родная страна" (лидер Николай Томенко), "Европейская партия Украины" (лидер Николай Катеринчук).
В списке "Гражданской позиции Гриценко" только пятеро человек были народными депутатами, только двое работали в правительстве.
По словам Анатолия Гриценко, партия "Гражданская позиция" "намерена принимать участие в формировании коалиции, правительства". "С нами идут специалисты наивысшего уровня, которых я заявлял на высокие посты – главы СБУ Виктор Трепак, главы Национального банка Александр Савченко", – рассказал он.
Анатолий Гриценко представил команду для участия во внеочередных выборах в ВР
"Очень важно, чтобы пришли компетентность, мораль, патриотизм", – подчеркнул Гриценко. Он заверил, что фракция его политической силы будет гарантом того, что "никто не сдаст интересы Украины России", что "никто не откажется от европейского курса, от вступления в ЕС и НАТО", что "никто не откажется от решительной антикоррупционной политики". В этом контексте Гриценко пообещал "восстановление справедливости" и "посадки". "Писали: "пришла весна, пора сажать" – весна закончилась, лето идет, пора уже", – заявил политик.
"Компетентность и патриотизм – это те важные качества, которые будут необходимы новому парламенту при принятии решении. А еще один главный фактор – это прогнозируемость. Прогнозируемость действий политиков", – сказал номер 2 в списке партии Дмитрий Добродомов.
Анатолий Гриценко представил команду для участия во внеочередных выборах в ВР. Выступление Дмитрия Добродомова
"Я уверен, что сплав молодости и опыта – это тот сплав, который будет гарантировать, с одной стороны, позитивные результаты, с другой стороны, обезопасит от непрогнозируемости возможных дальнейших действий будущего парламента", – добавил он.
Николай Томенко, в свою очередь, подчеркнул: в отличие от других политических сил, которые предпочитают обнародовать первую пятерку списка или только партийную его часть, "мы были открытой политической командой, и весь список до последнего вы получили, потому что нам нечего скрывать".
По его словам, политическая сила намерена внести в парламент нового созыва "три миссии". Первая миссия – это "миссия патриотизма". "Наш патриотизм не разрушающий, не агрессивный и не воинственный. Наш патриотизм объединяющий, героический и творческий", – пояснил политик.
Вторая миссия – антикоррупционная, - продолжил Томенко. "Мы в парламенте будем делать всё, чтобы мародеры всех партий, всех национальностей и всех предыдущих властей понесли ответственность, если они грабили и разворовывали страну", – заявил он.
"Третья наша миссия – профессиональная", – продолжил политик. "Мы приняли решение, что в хор, который будет создан депутатами, мы не вступаем. В танцевальный коллектив, который будет создан из числа депутатов, мы тоже не записываемся. Хотя, я думаю, что парламент может перейти на самоокупаемость. Там так много талантливых людей, что им денег не надо платить – они будут концерты проводить. Мы принадлежим к тому меньшинству, которое идет работать", – заверил Томенко.
Николай Катеринчук, который "более 30 лет занимается профессиональной адвокатской деятельностью", акцентировал внимание на главных вызовах, которые стоят перед сегодняшней Украиной – "война, бедность, трудовая миграция". "Миллионы украинцев едут в Европейский Союз, потому что там есть политическая система без олигархов и коррупции, и она обслуживает граждан", – подчеркнул политик. По его словам, такая же система должна заработать и в Украине. "Наша профессиональная команда адвокатов готова воплотить в Украине наилучшую на европейском континенте налоговую систему", – пообещал Катеринчук.
Генерал Виктор Трепак заявил: "Я иду в парламент для того чтобы изменить правоохранительную систему Украины". По его словам, главная реформа, которая должна быть осуществлена в стране – это реформа СБУ. В частности, должен быть реализован новый подход в подборе кадров, когда на первое место выходят сугубо профессиональные качества кандидата, а не его лояльность к тем или иным политическим персоналиям. "Я выступаю за перезагрузку руководящего состава антикоррупционных органов", – добавил генерал.
Александр Савченко, в свою очередь, заметил, что любая нация требует от власти "хлеба и зрелищ". Причем, в Украине "иногда спрос на зрелища даже больше, чем на хлеб". "Но кто-то должен украинцев кормить и защищать. По моему мнению, этим кем-то является партия "Гражданская позиция".
По словам экономиста, миссия этой политической силы в парламенте состоит в том, чтобы "поднять на новый уровень экономику и безопасность Украины".
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июня была названа первая пятерка списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Туда вошел глава правительства, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джаппарова и Евгений Нищук.
8 июня свою команду для похода на выборы представила партия Святослава Вакарчука "Голос". В ней оказались он сам, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергей Рахманин, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.
В этот же день на партийном съезде был обнародован список "Силы и Чести" Игоря Смешко. В него попали глава политсилы, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иванна Мирошниченко, Владимир Замана, Ольга Романюк, Андрей Гайдуцкий, Ирина Сысоенко, Владимир Тимошенко и Анатолий Макаренко.
Что касается "Самопомочі" Андрея Садового, то ее первая десятка выглядит так: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бедняк, Оксана Сыроид, Александр Фидрин, Олег Березюк, Николай Кмить, Татьяна Острикова и Ольга Бабий.
Также 8 июня была представлена команда партии "Сила права": Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Бурковская, Анатолий Полях.
9 июня решающий съезд провела партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность". В первую десятку вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.
Также 9 июня были представлены члены партии "Слуга народа". В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.
Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они также обнародовали совместный список.
10 июня партия "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы.
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