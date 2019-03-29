Гриценко предположил объединение партий на парламентских выборах

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко предположил, что семь партий и политических сил, которые объединились и поддержали его на президентских выборах, могут объединиться в одну партию перед парламентскими выборами.

Об этом Гриценко сказал в программе "Право на власть". "Как только завершится избирательный процесс, мы сядем и с семью партиями, которые поддержали или снялись в пользу и поддержали меня, и обязательно будем решать. Я предполагаю, что часть из тех сил, которые ближе и с которыми сейчас мы работаем в формате штаба, могут объединиться в одну партию. Мы найдем правильный формат, который будет полезен для страны", – отметил Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Кроме этого, он добавил, что еще год назад вместе с Андреем Садовым договорился, что в следующем парламенте партии "Гражданская позиция" и "Самопомощь" будут первыми силами, которые будут формировать коалицию.

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"Еще до того, как мы договорились, что Садовый снимется и поддержит меня, за год до того мы твердо решили, что в следующем парламенте "Гражданская позиция" и "Самопомощь" – это будут первые силы, которые будут формировать коалицию", – добавил кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко заявил, что не намерен "передавать голоса" другим лидерам избирательной гонки.

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