Гриценко предложил рассекретить государственный оборонный заказ

Чтобы в будущем исключить коррупцию в "Укроборонпроме", необходимо рассекретить государственный оборонный заказ и лишить концерн функций формирования политики.

Об этом в программе "Факты недели" сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко. "Надо рассекретить государственный оборонный заказ, чтобы все видели, сколько и по какой цене закупается. Не надо бояться, что это тайна. Там тайны максимум 5%, где новые разработки. Это закрывают не от Путина: не от агрессора, а от людей, чтобы завысить цены", — уверен Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба Анатолия Гриценко

Он добавил, что рассекретить государственный оборонный заказ необходимо, несмотря на то, что сейчас "Укроборонпром" является структурой вне Министерства обороны. Кроме этого, по словам Гриценко, концерн, который по закону работает на бизнес и занимается торговлей, надо лишить функций формирования политики и передать эти функции государственному органу.

"Сейчас этого нет, ни одно министерство сейчас не управляет оборонно-промышленным комплексом. Нет государственной комиссии по оборонно-промышленному комплексу", — отметил кандидат в президенты.

По мнению Гриценко, только системные изменения в сочетании с правоохранительным усилением "дадут возможность спать спокойно и не торговать на крови".

Как сообщал OBOZREVATEL, снятие мэром Львова Андреем Садовым своей кандидатуры на выборах президента Украины в пользу Гриценко увеличивает шансы последнего выйти во второй тур.

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