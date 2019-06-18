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Гриценко предложил отменить принудительный призыв и открыть оборонный госзаказ

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Сильная армия должна быть построена на трех принципах: отмена принудительного призыва, резерв постоянной готовности и разветвленная система территориальной обороны.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый". "Кроме сильной армии, нам нужно развивать нашу дипломатию. "Гражданская позиция" считает приоритетом установление союзнических отношений с США и Великобританией. Стратегическим должно остаться вступление в НАТО и Евросоюз. Никаких компромиссов в этом вопросе", – отметил Гриценко.

Гриценко предложил отменить принудительный призыв и открыть оборонный госзаказ

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Он отметил, что государственный оборонный заказ должен быть раскрытым, кроме пяти процентов, которые действительно являются тайными.

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"Оборонная промышленность должна стать драйвером науки и военных технологий. Оборонную сферу нужно очистить от коррупции. Все "свинарчуки" должны сесть. И сесть пожизненно. Это наша твердая позиция", – констатировал Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко высказался против депутатской неприкосновенности, поскольку таким образом преступники скрываются от ответственности.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Заявления об открытости оборонного бюджета , ставят под сомнение его квалификацию , как человека получившего военное образование .
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