Гриценко предложил отменить принудительный призыв и открыть оборонный госзаказ

Сильная армия должна быть построена на трех принципах: отмена принудительного призыва, резерв постоянной готовности и разветвленная система территориальной обороны.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый". "Кроме сильной армии, нам нужно развивать нашу дипломатию. "Гражданская позиция" считает приоритетом установление союзнических отношений с США и Великобританией. Стратегическим должно остаться вступление в НАТО и Евросоюз. Никаких компромиссов в этом вопросе", – отметил Гриценко.

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Он отметил, что государственный оборонный заказ должен быть раскрытым, кроме пяти процентов, которые действительно являются тайными.

"Оборонная промышленность должна стать драйвером науки и военных технологий. Оборонную сферу нужно очистить от коррупции. Все "свинарчуки" должны сесть. И сесть пожизненно. Это наша твердая позиция", – констатировал Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко высказался против депутатской неприкосновенности, поскольку таким образом преступники скрываются от ответственности.

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