Гриценко предложил ограничить расходы на предвыборную рекламу до $100 тысяч

Лимит расходов на избирательную кампанию позволит молодым и настоящим партиям иметь возможность конкурировать с олигархическими политическими проектами.

Он должен составлять $100 тысяч. Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко во время встречи с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине, сообщается в Facebook политсилы.

Анатолий Гриценко и миссия ОБСЕ Facebook "Гражданской позиции"

Представители миссии во главе с Послом Альбертом Йонасом, рассказали о своих задачах, касающихся наблюдения за прозрачностью и демократичностью избирательного процесса. Также стороны обсудили нарушения во время президентской избирательной кампании и возможности их предупреждения в будущем.

Анатолий Гриценко и миссия ОБСЕ Facebook "Гражданской позиции"

"Олигархи тратят на выборы десятки миллионов долларов. Медийный и финансовый ресурс, который они тратят на свои политические проекты, несопоставим с возможностями настоящих партий. Поэтому необходимо ограничить расходы на рекламу во время кампании. 100 тысяч долларов достаточно, чтобы все партии были на равных возможностях. Также нужно снизить проходной барьер в Раду до трех процентов. Это позволит молодым партиям попасть в парламент", – пояснил Гриценко.

Анатолий Гриценко и миссия ОБСЕ Facebook "Гражданской позиции"

Команда "Гражданской позиции" и представители миссии ОБСЕ договорились о сотрудничестве во время избирательной кампании в Верховную Раду.

Анатолий Гриценко и миссия ОБСЕ Facebook "Гражданской позиции"

Добавим, что необходимые поправки по снижению проходного барьера в парламент и ограничения расходов на избирательную кампанию поданы в проект Избирательного кодекса представителями команды "Гражданской позиции".

Анатолий Гриценко и миссия ОБСЕ Facebook "Гражданской позиции"

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко призвал президента Украины Владимира Зеленского исключить возможность влияния на чиновников и судей.

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