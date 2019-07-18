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Гриценко: нужно отменить принудительный призыв и создать профессиональную контрактную армию

2.1т Читать материал на украинском

Для формирования профессионального войска нужно обеспечить солдата достойной зарплатой и государственным жильем.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в программе "Интервью о главном" на телеканале ICTV.

"Первое – даже не деньги, а высокий темп интересной боевой подготовки. Драйв рабочей профессии – он важен для любого человека, а для военного – тем более. Не маршировать на плацу, не подметать, не сидеть, а действительно боевая подготовка. Драйв – это прежде всего. Не должно быть принудительного призыва. Только контрактная армия", – пояснил Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

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Он также отметил, что нужно существенно увеличить зарплаты военнослужащим. "Сейчас, если мы говорим о передовой или спецназе, – от 1000 долларов в месяц, не ниже, иначе не будет мотивации. Третье – служебное жилье. Чтобы воин, который утомительно, рискованно, на драйве готовился или защищал, как сейчас, государство и людей, не искал, где жить. И социальный пакет для семьи", – добавил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, социолог объяснил, при каком условии партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" пройдет в Верховную Раду Украины.

Согласно последним исследованиям социологов, в Раду проходят четыре партии, политсила Гриценко подошла к пятипроцентному барьеру.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
армия Гражданская позиция
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
напомним кастрюлям, что при кровавой панде, так и было, был отменен призыв, и армия стала полностью контрактной .так что это "ноу-хау" с бородой
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