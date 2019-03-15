Гриценко: посредством военных заказов надо находить и реализовывать новейшие разработки

Оборонная промышленность в Украине должна быть не только способом обеспечения армии техникой и вооружением, а и мощным драйвером будущего.

Об этом в программе "Право на власть" сказал Анатолий Гриценко. "Я хочу, чтобы на оборонную промышленность смотрели не как на способ обеспечения армии, Нацгвардии, разведок и СБУ техникой и вооружением, а как на мощный драйвер нашего будущего. Так было и так будет во всех странах", – сказал Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Он добавил, что именно посредством военных заказов надо находить и реализовывать новейшие разработки – то, что потом идет на движущую силу для промышленной базы страны. Кандидат в президенты подчеркнул, что "Укроборонпром" – только часть оборонно-промышленного комплекса. Параллельно должны работать и частные предприятия.

"Сейчас образован огромный частный сектор в производстве, модернизации и инновациях в оружии. Его надо добавить к тому государственному сектору, который остался в наследство от Советского Союза и был дополнительно создан Украиной. Это более ста крупных предприятий – конструкторских учреждений и научно-исследовательских", – рассказал Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко рассказал, как развивать оборонный комплекс в Украине. Политик считает, что нужно создать несколько системных базовых проектов на десятилетия вперед.

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