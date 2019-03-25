Кандидат в президенты Анатолий Гриценко показал наилучшее соответствие топ-10 приоритетам бизнеса.

Такой вывод сделал Украинский совет бизнеса и опубликовал инфографику в Facebook. Всего предприниматели проанализировали программы и выступления пяти кандидатов в президенты.

Анатолий Гриценко Пресс-служа "Гражданской позиции"

Так, программа и выступления Гриценко соответствуют всем десяти пунктам приоритетов украинского бизнеса в отличие от оппонентов политика.

Украинский совет бизнеса

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"Предприниматели и эксперты Союза украинских предпринимателей – СУП, ассоциаций-членов Украинского совета бизнеса и Национальной платформы МСБ, которые являются участниками Национальной адвокаси-кампании бизнеса, проанализировали программы 5 кандидатов на пост президента Украины и выступления кандидатов и их представителей на Форуме "Ответственный диалог бизнеса и политиков", который состоялся 4 марта", – написал Совет бизнеса в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко подписал меморандум с Украинской ассоциацией владельцев оружия и подчеркнул, что все оружие в Украине должно находиться на государственном обращения и быть легализовано.

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