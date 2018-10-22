Гриценко показал, кого бы выгнал из Рады

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко показал, кого бы выгнал из Верховной Рады.

"Они - нарушили Конституцию. Совершили преступление, это зафиксировано технически/документально. И притом якобы ничего не произошло - продолжают сидеть в парламенте. Гаранта соблюдения Конституции это не беспокоит. При мне такого - не будет! После первого же зафиксированного голосование чужой кнопкой депутат, независимо от фракционности или партийности - будет лишен мандата, и это будет честно и справедливо", - написал Гриценко в Facebook, комментируя данные организации "Честно" по поводу кнопкодавов в Раде.

В начале октября 2018 года в Раде произошел инцидент между журналистом и нардепом Олегом Барной. Журналист обвинил Барну в кнопкодавстве, а нардеп в ответ нецензурно выругался. Читайте подробности на OBOZREVATEL.