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Гриценко показал фото дома, где живет

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Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко показал фото киевской девятиэтажки, в которой живет с семьей уже много лет.

Политик написал об этом в Facebook. "Просматривали семейные альбомы. Жена смеется: не хочешь отправить фотки Дубинскому, который рассказывает, будто мы на период выборов арендовали квартиру в девятиэтажке? Дубинскому отсылать ничего не хочу. А для Вас - трогательные пруф нашей девятиэтажки", — обратился он к подписчикам.

"Первое фото - сентябрь 1998, из роддома привезли домой сына Глеба. Второе фото - сентябрь 2004, привезли дочь Аню. Задолго до назначения меня министром. В этом же здании, как жили - так и живем до сих пор. Тем не менее, и прямо сейчас штаб Порошенко на каналах и сотнями тысяч газет / открыток врет, якобы на посту министра (2005-2007) я наворовал, потом якобы купил здесь жилье и потом якобы чтобы скрыть похищенное якобы переписал на жену", — добавил Гриценко.

Гриценко показал фото дома, где живет

сентябрь 1998 года

Гриценко показал фото дома, где живет

сентябрь 2004 года

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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