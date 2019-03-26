Гриценко поделился рецептом борьбы с коррупцией в оборонке

Серьезным шагом в преодолении коррупции в украинском оборонно-промышленном комплексе станет допуск к производству вооружения частных компаний.

Вместе с этим нужно будет рассекретить государственный оборонный заказ, чтобы каждый гражданин мог отслеживать прозрачность любых сделок, связанных с покупкой оружия. Такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анатолий Гриценко Скриншот видео

"Во время войны немало добровольных волонтерских бизнес-структур проявили классную технологическую способность производить различные образцы оружия. И те все мародеры Гладковские-Свинарчуки не пускают их и близко к тендерам. А они могли бы лучшее оружие поставлять, чем производит штатное предприятие или хотят закупать за рубежом. Поэтому создать равные возможности для предпринимателей по производству, конструированию оружия. Это важно. Потому что если взять опыт любой европейской страны, то там оружие производят частные фирмы преимущественно", — сказал политик.

Гриценко, подчеркнул, что, безусловно, это должно быть контролировано и с сохранением режима секретности, когда речь идет о новейших образцах. Однако реализация такой инициативы станет важнейшим элементом конкуренции.

"А это будет качество и меньше цена. Тем более, мы рассекретим государственный оборонный заказ, и вы все будете видеть, кто, какую технику закупает, по какой цене", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко заявил, что оборонная промышленность в Украине должна быть не только способом обеспечения армии техникой и вооружением, а и мощным драйвером будущего.

Он добавил, что именно посредством военных заказов надо находить и реализовывать новейшие разработки — то, что потом идет на движущую силу для промышленной базы страны.

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