Гриценко поддержали еще два известных политика

Кандидатуру лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на выборы президента Украины поддержали председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук и лидер партии "Общественное движение "Родная страна"" Николай Томенко.

Об этом политики заявили на пресс-конференции "Выборы 2019: объединение как единственный путь для Украины" в понедельник, 17 декабря.

В частности, Томенко и Катеринчук заявили, что приняли решение не выдвигать свои кандидатуры на пост президента Украины, а поддержать Гриценко в качестве кандидата от объединенной демократической оппозиции.

Томенко и Катеринчук вошли в предвыборный штаб Гриценко.

Кроме того, их объединенные команды собираются вместе идти на парламентские и местные выборы.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. В 2019 году также должны пройти очередные выборы Верховной Рады – они запланированы на осень.

Ранее Гриценко поддержал нардеп Виктор Чумак. Он возглавил предвыборный штаб Гриценко.