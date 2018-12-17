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Гриценко поддержали еще два известных политика

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Кандидатуру лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на выборы президента Украины поддержали председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук и лидер партии "Общественное движение "Родная страна"" Николай Томенко.

Об этом политики заявили на пресс-конференции "Выборы 2019: объединение как единственный путь для Украины" в понедельник, 17 декабря.

В частности, Томенко и Катеринчук заявили, что приняли решение не выдвигать свои кандидатуры на пост президента Украины, а поддержать Гриценко в качестве кандидата от объединенной демократической оппозиции.

Томенко и Катеринчук вошли в предвыборный штаб Гриценко.

Кроме того, их объединенные команды собираются вместе идти на парламентские и местные выборы.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. В 2019 году также должны пройти очередные выборы Верховной Рады – они запланированы на осень.

Ранее Гриценко поддержал нардеп Виктор Чумак. Он возглавил предвыборный штаб Гриценко.

Персона
Анатолий Гриценко
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Я вот тоже принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост президента, но все равно балабола Гриценко поддерживать не буду
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Одно интересно "Кто за все это платит? Ведь сам Гриценко нищий как церковная мышь, а эти ребята очень деньги любят!". Без денег они с ним и не поздороваоись бы!
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Volodin Dima
Volodin Dima
Пустить его в президенты, это так же, как пустить цыганку управлять банком.
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