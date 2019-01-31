Гриценко подал в суд на ЦИК

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию.

Причиной стало противозаконное требование к политику работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК, написал Гриценко в Facebook.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Согласно закону, рассмотреть этот иск суд должен в сжатые сроки — в течение двух дней. Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование — невиданное в Украине еще никогда", — подчеркнул кандидат в президенты.

Иск Гриценко Facebook Анатолия Гриценко

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко ранее отмечал, что как кандидат имеет право проверить Государственный реестр избирателей для предотвращения возможных фальсификаций со стороны власти, однако по новой процедуре одному человеку для этого понадобится больше шести тысяч лет при количестве избирателей больше 30 миллионов.

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