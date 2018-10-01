Гриценко ответил на вопрос о политических перспективах Комаровского

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко ответил на вопрос по поводу политических перспектив педиатра Евгения Комаровского.

В частности, под постом Гриценко о его встрече с Комаровским в комментариях один из читателей написал, что Гриценко такой человек, как Комаровский, очень бы "помог бы в профильном министерстве".

"Чтобы реализовать идеи, не всем надо быть в министерствах. Важно, чтобы в правительстве были люди, которые умеют слушать и слышать", - ответил на это Гриценко, дав понять, что Комаровскому совсем необязателен министерский портфель.

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