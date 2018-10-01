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Гриценко ответил на вопрос о политических перспективах Комаровского

1.2тЧитать материал на украинском

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко ответил на вопрос по поводу политических перспектив педиатра Евгения Комаровского.

В частности, под постом Гриценко о его встрече с Комаровским в комментариях один из читателей написал, что Гриценко такой человек, как Комаровский, очень бы "помог бы в профильном министерстве".

"Чтобы реализовать идеи, не всем надо быть в министерствах. Важно, чтобы в правительстве были люди, которые умеют слушать и слышать", - ответил на это Гриценко, дав понять, что Комаровскому совсем необязателен министерский портфель.

Читайте также на OBOZREVATEL, с кем Гриценко ведет переговоры о возможном политическом объединении на выборах президента Украины.

Кроме того, читайте как Гриценко ранее высказывался о скандале с Комаровским.

Персоны
Анатолий ГриценкоЕвгений Комаровский
Место
Украина
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Shvets Pavel
Shvets Pavel
Це ресурс Юльки? Бо як тільки новина про ту, що вже без коси у мене відсутня пожливістть коментарів...!
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