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Гриценко ответил анекдотом на слухи о переносе выборов президента

2.2тЧитать новость на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал анекдот, реагируя на дискуссию по поводу возможного переноса даты выборов президента Украины.

Как написал у себя в Facebook Гриценко, в сети развернулась дискуссия по поводу того, что очередные президентские выборы могут перенести с 31 марта 2019 года на 9 июня 2019 года. При помощи Конституционного Суда.

По этому случаю Гриценко рассказал анекдот:

Американца, француза и украинца вывели в поле и позволили отмерить столько земли, сколько им надо.

Американец прошел час - вбил кол на пшеницу, второй час - на кукурузу, еще час - на табак, обозначил границу и остановился.

Француз прошел два часа - на пастбище для коров/молока, еще два часа - для овец/сыра, еще два часа - для виноградников. И остановился.

Украинец бежал, как только мог, трое суток - на рожь, на картошку, на кабачки, на лук... уже падая, из последних сил, сорвал с головы шапку и швырнул, куда только мог добросить: "А это еще на огурчики".

Как сообщал OBOZREVATEL, в президентских соцопросах первыми идут лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
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