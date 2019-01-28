Гриценко отправится на допрос в МВД

Допрос кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко по поводу нападения на его однопартийцев в Одессе, который произошел в конце прошлого года, состоится 29 января.

Об этом сообщили в пресс-службе политика. Допрос пройдет в 11:00 в помещении Министерства внутренних дел (улица Богомольца, 10).

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Напомним, что 28 ноября 2018 года в Одессе около 30 неизвестных в масках совершили нападение на активистов и партийцев "Гражданской позиции" и сорвали эфир Гриценко на местной радиостанции. Пострадали трое членов партии, у двух из них диагностировали сотрясение мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко пообещал легализовать оружие в случае победы на выборах. Он также заверил, что СБУ, ГПУ и Национальная полиция не будут "крышевать" или разрушать бизнес.

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