Гриценко: огнестрельное оружие в Украине должно быть легализировано

Все оружие в Украине должно находиться на государственном обороте и быть легализировано.

Об этом шла речь во время подписания меморандума о легализации огнестрельного оружия между председателем Украинской ассоциации владельцев оружия Георгием Учайкиным и кандидатом в президенты Анатолием Гриценко.

Анатолий Гриценко и Георгий Учайкин Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Все оружие будет на государственном учете, оно будет легализировано. Я беру обязательства на посту президента безотлагательно создать рабочую группу, в состав которой войдут и представители Всеукраинской ассоциации владельцев оружия, и других общественных организаций, чтобы быстро подготовить законопроект, который будет внесен президентом" – сказал Гриценко.

Меморандум Пресс-служба "Гражданской позиции"

Меморандум предусматривает, в частности, определение приоритетным среди первоочередных президентских инициатив рассмотрение в Верховной Раде Украины законопроекта "Об оружии" и обязательства способствовать законодательной и практической демонополизации и развитию прозрачного рынка гражданского оружия в Украине.

"Мы сделаем все, чтобы быстро урегулировать этот вопрос. Я беру обязательство обнародовать фамилии тех, кроме военных, спецназовцев, офицеров спецслужб, кто получил оружие через награды, приказы министров-силовиков. Этот меморандум – не просто предвыборный документ, это важное обязательство на посту президента. Как офицер, военный, который держит слово по жизни, я обязуюсь это выполнить", – подчеркнул кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко назвал три основные вещи, которые хочет реализовать за президентский срок. Это – уничтожение коррупции, восстановление гуманитарной сферы и системы социальной защиты, возвращение Крыма и Донбасса.

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