На днях состоялась встреча с Анатолій Гриценко, которую организовал Центр Політико-Правових Досліджень. Для тех, кто не особо интересуется - сегодня два человека заявили о своих президентских амбициях - это Гриценко и Виктор Чумак. Знаково, что оба - военные, как и наше время.

Когда вошёл в зал Украинского союза журналистов, возникло две ассоциации. Первая - в этом зале участники ГП Нова Країна встречались с заместителем главы администрации президента, который на вопрос - почему нет реформ, ответил, что когда приходишь на государственную службу - начинаешь думать по-государственному, и поступать соответственно. Вторая - я почувствовал себя на круглом столе, посвященном налоговой реформе. Модератор Oleg Getman из РПР, участники - Галина Третьякова, Анатолій Долинний, Владимир Чеповой, Ярослав Романчук, Vladimir Kotenko, Андрій Панасюк, Александр Громыко, Евгений Уткин, Святослав Дубина, представитель Dragon Capital и наверняка кого-то забыл.

Гриценко стоял перед входом в здание, давал интервью какому-то телеканалу. Хорошая физическая форма. Подтянут. Спокойная размеренная речь. Без лишней эмоциональности. Также спокойно началась и встреча. Первым делом Гриценко дал всем свой номер мобильного. Далее - Гриценко определил основные задачи, стоящие перед Украиной и перед новым президентом.

1 Война. Донбасс и Крым. Гриценко совместно с неправительственными организациями ЕС, США и России представили свой план завершения военных действий и отправили его Порошенко, Путину, Трампу, Макрону и Меркель.

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2 Вынужденная эмиграция украинцев. Причина - отсутствие экономических реформ, отсутствие доверия украинцев к власти. Демократии без экономики не будет. Экономики не будет без борьбы с коррупцией. Пока коррупция в кресле первого лица – победить коррупцию невозможно. Необходимы Антикоррупционый Суд и ДБР. Сейчас уже подорвано доверие и к САП и НАБУ, потому что нет наказаний. Мы видим, что высокие зарплаты есть, а доверия нет. Потому что нет наказания, нет ответственности.

3 Внешний долг. Нельзя брать деньги у Запада без конкретной цели, без стратегии развития. Необходима новая реструктуризация и запуск экономики. На многие вопросы ответ простой: экономика, экономика, экономика. Ликвидация налоговой милиции, налоговая реформа, свободное движение денег. Немедленно сократить процент перераспределения ВВП через публичные финансы. Государство отвечает за безопасность и справедливость - остальное граждане делают сами.

4 Право собственности. Реформа судов и правоохранительной системы.

5 Законотворчество. Закрепить в Конституции – принимать к рассмотрению в ВР только законы прямого действия. Чтобы в законах не было слов "порядок устанавливается Кабмином, министерством". Провести ревизию законов. Чтобы никаких вилок, никаких "тощо", чиновнику четко прописано то, что он делает. Шаг влево – шаг вправо – условно расстрел.

6 Политика. Все свои силы направлю на объединение всех прогрессивных сил. От нас должен пойти один кандидат. Кроме тех, против кого я дал показания в суде. Посмотреть подробно можно здесь.

Гриценко: "Всё, что я говорю, подкреплено законопроектами. Все они будут в Парламенте, как только будет возможность всё это воплотить в жизнь. Без полномочий провести реформы невозможно.

После вступительной части начался экономический блок. Налог на выведенный капитал - да. Служба финансовых расследований - да. Если что-то нужно принимать, и все понимают, что это нужно - нужно делать. Лоббизм должен стать открытым. И лоббизм бизнеса также – должен быть открытым. Не покупка депутатов, а открытые обсуждения.

На что хочу акцентировать внимание!

1) Гриценко несколько раз повторил, что забота государства - безопасность (армия) и справедливость (суды, правоохранительная система). И только на это нужно собирать налоги. Помогать только самым нуждающимся. Остальные расходы резать. Всё неэффективное, ненужное - резать.

2) На вопросы по РРО и поддержке отечественного производителя Гриценко чётко показал, что государством должна поддерживаться оборонка. А не так, чтобы депутаты пролоббировали какую-то отрасль… и без совкового принципа ”государство должно поддерживать”. То, что работает на страну, нужно внедрять, не огалядываяь на международные организации. Рационализм.

А что касается РРО - на 7 км прокуроры владеют контейнерами, торгующими контрабандой. Нужно закрыть контрабанду, очистить высшие эшелоны, показать личным примером, самому выйти из тени и тогда требовать прозрачности от всех. Я не специалист – но есть же современные технологии контроля. Да, было бы хорошо перевести все платежи на карточки. Много проблем снимется. Но рубить с плеча нельзя. Нужно делать без провалов. И для всех одинаково. И если браться за реформу – делать её до конца. Всё надо делать через безопасность и справедливость. На такие задачи нужно брать специалистов. Президент не должен заниматься микроменеджементом. Моя задача – безопасность и справедливость.

3) На вопросы про команду Гриценко ещё раз повторил, что его забота - это безопасность и справедливость, а что касается финансов, налоговой - он обратился к залу - называйте фамилии кандидатов на эти посты. Я не могу разбираться во всех вопросах. Я же не специалист, и не могу вам назвать вам сейчас точные ставки налогов - вами ведь уже наработаны эти реформы. Предлагайте своих людей. Пишите в вайбер, я обязательно отвечу.

4) Дороги – есть позитивные изменения, особенно на запад от Киева. Мы ведь видим, как в Польше всё быстро строится. Это решаемая задача.

5) Земля. Я за рынок. В 90-х мы выжили на земле. После капитализации и создания правовых институтов – конечно же рынок. Пока нет доверия власти - рынок не получится, будет обман.

6) Блокчейн? Lайте законопроект. Дьявол в деталях. Технологии надо внедрять. Формируйте группы поддержки. Давайте проект и вперёд. Ждать не надо. И сейчас есть нормальysе депутаты. Кто может быть против нормального? Выборы должны стать электронными. Если в СьераЛионе сделали – ну почему мы не можем? Если Эстония смогла, почему мы нет? Может и выборный ценз нужно снизить до 16 лет. Сейчас молодёжь в 16 знает то, о чём мы и не догадываемся.

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На этом встреча подошла к концу. Что хочу отметить главное:

1) Гриценко уверен, что государство должно быть ограничено функциями безопасности и справедливости. Где государство должно присутствовать в экономике - это оборонка.

2) Гриценко ставит на первое место снижение процента перераспределения экономики через бюджет. Это хорошо.

3) Экономика, экономика, экономика - ответы на все вопросы. Люди должны не уезжать, в приезжать.

Были вопросы о том, как относится власть к Гриценко. Но после Садового и Саакашвили действия власти легко предугадать. Будут мочить. Тем более, что Гриценко обещает посадить многих, кто сегодня у власти.

Смотрим.