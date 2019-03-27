Гриценко обещает обеспечить эффективные взаимоотношения с США

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал обеспечить эффективные и взаимовыгодные отношения Украины и США.

Об этом он написал в Facebook после встречи с послом Соединенных Штатов Мари Йованович. "Обсудили ход президентской кампании и взаимодействие для обеспечения честных выборов", – сообщил Гриценко.

Анатолий Гриценко и Мари Йованович Facebook Анатолия Гриценко

Кандидат в президенты также подчеркнул, что отношения с США очень важны для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко пожаловался на одного из кандидатов в президенты из-за того, что тот распространяет газеты с фейкам о лидере "Гражданской позиции".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram