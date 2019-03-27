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Гриценко обещает обеспечить эффективные взаимоотношения с США

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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал обеспечить эффективные и взаимовыгодные отношения Украины и США.

Об этом он написал в Facebook после встречи с послом Соединенных Штатов Мари Йованович. "Обсудили ход президентской кампании и взаимодействие для обеспечения честных выборов", – сообщил Гриценко.

Анатолий Гриценко и Мари Йованович

Анатолий Гриценко и Мари Йованович

Facebook Анатолия Гриценко

Кандидат в президенты также подчеркнул, что отношения с США очень важны для Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко пожаловался на одного из кандидатов в президенты из-за того, что тот распространяет газеты с фейкам о лидере "Гражданской позиции".

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Что, семечки аграрные педофилы предложите пиндосам?)))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Её скоро погонят поганой метлой , так что украинским политикам с ней поменьше стоит фоткаться
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