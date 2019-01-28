Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещает легализовать оружие в случае победы на выборах.

Об этом говорится в его предвыборной программе, размещенной на официальном сайте Гриценко.

"Не будет нелегального оружия и "частных армий", рейдерства и вооруженных нападений — оружие будет легализовано и взято на учет, а государство, которому люди будут доверять, восстановит монополию на применение силы согласно Закону", - отмечается в документе.

Гриценко также обещает, что СБУ, ГПУ и Национальная полиция не будут "крышевать" или разрушать бизнес.

"Они будут лишены влияния на экономику и будут заниматься защитой конституционного строя, противодействием террористам и диверсантам, контрразведкой, борьбой с преступностью и обеспечением общественного порядка", - отмечается в его программе.

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