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Гриценко обещает легализовать оружие

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Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещает легализовать оружие в случае победы на выборах.

Об этом говорится в его предвыборной программе, размещенной на официальном сайте Гриценко.

"Не будет нелегального оружия и "частных армий", рейдерства и вооруженных нападений — оружие будет легализовано и взято на учет, а государство, которому люди будут доверять, восстановит монополию на применение силы согласно Закону", - отмечается в документе.

Гриценко также обещает, что СБУ, ГПУ и Национальная полиция не будут "крышевать" или разрушать бизнес.

"Они будут лишены влияния на экономику и будут заниматься защитой конституционного строя, противодействием террористам и диверсантам, контрразведкой, борьбой с преступностью и обеспечением общественного порядка", - отмечается в его программе.

Читайте также, что Гриценко собирается сделать с "паркетными" генералами.

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Анатолий Гриценко
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Sladko Semen
Sladko Semen
И тогда майдауны сами себя перестреляют...
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Serov Oleg
Serov Oleg
это правильно.5 лямов нелегальных стволов должны помочь на пути в Европу.
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
В общем правильное решение , но лучше бы он сделал нормальную растаможку , и не только легковых автомобилей , а и грузовых , и тракторов
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