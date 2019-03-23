"Язык ультиматумов я не приму": Гриценко высказался об украинско-венгерских отношениях

Отношения Украины с любой страной, в том числе с Венгрией, должны быть равноправными и взаимовыгодными.

Об этом на пресс-конференции в Ужгороде сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко, сообщает его пресс-служба.

"Украина-венгерские отношения, как и отношения с другими государствами, должны быть равноправными и взаимовыгодными. Там, где нет взаимной выгоды, отношений не может быть в принципе. Мы должны относиться друг к другу уважительно", - сказал он.

Анатолий Гриценко

Кандидат подчеркнул, что во время президентства не позволит обострять конфликты с другими странами в тех случаях, если можно их избежать и искать решения на стратегическую перспективу, которые будут на пользу обоим государствам.

"Язык ультиматумов я с любой стороны не воспринимал и не буду воспринимать никогда. Кто бы ни диктовал – неважно, Путин, Меркель, Трамп или еще кто-то. Я буду требовать уважительного отношения к Украине. На всех переговорах будет четко проведена линия национального интереса. Такие будут отношения со всеми, включая Венгрию ", - отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL кандидат в президенты Анатолий Гриценко в интервью "РБК-Украина" рассказал, с кем хочет выйти во второй тур.

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