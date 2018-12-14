Гриценко назвал Зеленского ярко-кислотным, а Бойко — сереньким

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал, с какими цветами у него ассоциируются возможные кандидаты в президенты Украины.

Ведущий радио "Европа плюс Энерджи" в Полтаве припомнил Гриценко, что тот умеет рисовать.

Политик признал, что раньше умел делать шаржи.

После этого ведущий попросил Гриценко сказать "как художник художнику", с какими цветами у того ассоциируются его коллеги.

— Тимошенко? — спросил ведущий

— Ну она такая бело-красная, — ответил Гриценко.

— Порошенко?

— Хамелеон.

— Зеленский?

— Что-то такое ярко-кислотное.

— И Бойко.

— Серенький.

— А ваш цвет и почему?

— Не думал. Но, скорее всего, или сочетание, или один из них: синий и оранжевый. С одной стороны, тепло, а с другой стороны — строго… Но я люблю больше разноцветное.

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