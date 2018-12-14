Гриценко назвал Зеленского ярко-кислотным, а Бойко — сереньким

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал, с какими цветами у него ассоциируются возможные кандидаты в президенты Украины.
Ведущий радио "Европа плюс Энерджи" в Полтаве припомнил Гриценко, что тот умеет рисовать.
Политик признал, что раньше умел делать шаржи.
После этого ведущий попросил Гриценко сказать "как художник художнику", с какими цветами у того ассоциируются его коллеги.
— Тимошенко? — спросил ведущий
— Ну она такая бело-красная, — ответил Гриценко.
— Порошенко?
— Хамелеон.
— Зеленский?
— Что-то такое ярко-кислотное.
— И Бойко.
— Серенький.
— А ваш цвет и почему?
— Не думал. Но, скорее всего, или сочетание, или один из них: синий и оранжевый. С одной стороны, тепло, а с другой стороны — строго… Но я люблю больше разноцветное.
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