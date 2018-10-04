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Гриценко назвал закон об особом статусе Донбасса разрушительным

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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко назвал закон об особом статусе Донбасса, который Верховная Рада приняла 4 октября, мертвым, вредным и разрушительным.

"Закон об "особом статусе". Сегодня снова голосами БПП, НФ и Оппоблока проголосован, его действие продлено еще на год. Закон об "особом статусе" вреден и разрушителен для будущего Украины. Закон "мертвый", как "мертвы" и Минские соглашения, ни один пункт из которых не выполнен до сих пор. За более чем четыре года с момента подписания Минска-1 в сентябре 2014", - написал Гриценко в Facebook.

"Тогда депутаты от нашей партии Гражданская позиция были в парламенте, и тогда мы проголосовали "против". Если бы мы были в Раде сегодня - так же не голосовали бы за "особый статус". Сегодня ни одного голоса за этот закон не дали три фракции: Самопомощь, РПЛ и Батькивщина. Также "особый статус" не поддержали депутаты от Свободы, Демальянса и Хвыли", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Верховная Рада приняла законопроект №9153, которым продлевается особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Персона
Анатолий Гриценко
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Оцените всё скотство политики американцев. Они ведь заставляют действовать политиков Украины так или иначе. А их грантоеды (Гриценко, например) ешё и критикуют политиков Украины за это.) Внешнее управление - это отвратительно.)
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