Гриценко назвал три вещи, которые хочет реализовать за президентский срок

Уничтожение коррупции, восстановление гуманитарной сферы и системы социальной защиты, возвращение Крыма и Донбасса – такие три основные вещи Анатолий Гриценко хочет реализовать за президентский срок, если получит полномочия главы государства.

Об этом он сказал в интервью "НВ".

Анатолий Гриценко

Первое – это уничтожение коррупции. Гриценко подчеркнул, что в цивилизованной стране после скандала с "Укроборонпромом" в отставку ушел бы и генпрокурор, и руководство НАБУ, и президент.

"Только в этом деле у народа украли миллиард. А в год выводят из казны 400 млрд грн. Поэтому мы бедная страна", - подчеркнул кандидат в президенты.

Второе, по словам Анатолий Гриценко, это восстановление гуманитарной сферы и системы социальной защиты за счет ликвидации коррупционных схем.

"Здравоохранение уже развалили, добивают образование. Пенсионный фонд скоро некому будет наполнять", - говорит лидер "Гражданской позиции".

Третья задача, которую определил для себя кандидат - возвращение оккупированного Крыма и части Донбасса. Он считает, что за пятилетний срок президентства можно пройти основные этапы реинтеграции оккупированных территорий. Параллельно, по словам Анатолия Гриценко, необходимо усиливать дипломатический фронт для санкционного давления на Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL на пресс-конференции в Ужгороде кандидат в президенты Анатолий Гриценко высказался об украинско-венгерских отношениях.

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