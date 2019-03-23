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Гриценко назвал три вещи, которые хочет реализовать за президентский срок

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Уничтожение коррупции, восстановление гуманитарной сферы и системы социальной защиты, возвращение Крыма и Донбасса – такие три основные вещи Анатолий Гриценко хочет реализовать за президентский срок, если получит полномочия главы государства.

Об этом он сказал в интервью "НВ".

Гриценко назвал три вещи, которые хочет реализовать за президентский срок

Анатолий Гриценко

Первое – это уничтожение коррупции. Гриценко подчеркнул, что в цивилизованной стране после скандала с "Укроборонпромом" в отставку ушел бы и генпрокурор, и руководство НАБУ, и президент.

"Только в этом деле у народа украли миллиард. А в год выводят из казны 400 млрд грн. Поэтому мы бедная страна", - подчеркнул кандидат в президенты.

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Второе, по словам Анатолий Гриценко, это восстановление гуманитарной сферы и системы социальной защиты за счет ликвидации коррупционных схем.

"Здравоохранение уже развалили, добивают образование. Пенсионный фонд скоро некому будет наполнять", - говорит лидер "Гражданской позиции".

Третья задача, которую определил для себя кандидат - возвращение оккупированного Крыма и части Донбасса. Он считает, что за пятилетний срок президентства можно пройти основные этапы реинтеграции оккупированных территорий. Параллельно, по словам Анатолия Гриценко, необходимо усиливать дипломатический фронт для санкционного давления на Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL на пресс-конференции в Ужгороде кандидат в президенты Анатолий Гриценко высказался об украинско-венгерских отношениях.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ваха Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Дегенерат может хоть Луну в синий цвет хотеть покрасить - ему можно...Не видать придурошному президентства, как и уважения в обществе!
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Spangler Monica
Spangler Monica
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годин нaа д0бу, а зарoбітoк мoже бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3.­C­o­m
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