Гриценко назвал ошибку власти в начале аннексии Крыма

На начальной стадии агрессии в Крыму ключевую роль должна была сыграть Служба безопасности Украины, объявив АТО на полуострове.

"Как только "зеленые человечки" захватили два административных здания - все, начинается АТО. Сразу должны были включиться Наливайченко, его первый заместитель, руководитель Антитеррористического центра и осуществлять непосредственное управление операцией", - заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в интервью "Гордону" .

По его словам, "зеленых человечков" нужно было уничтожить.

"На каждом этапе - свое. Когда они захватили здание, надо было обезвредить, как в любой антитеррористической операции. И тогда были силы и средства. Я это все изложил Наливайченко и Турчинову. Позже был момент, насколько я помню, 7 марта, когда, с одной стороны, Шойгу и Путин заявили, что "ихтамнет", то есть войска, которые были задействованы во время учений, вернулись в места постоянной дислокации. С другой стороны, командующий Черноморского флота Российской Федерации заявил, что все военнослужащие находятся в местах, предусмотренных двусторонним договором . Я тогда, кстати, публично сказал, что если кто-то ходит по улицам с гранатометами, тяжелыми пулеметами и другим оружием, то это террористы, дать им 12 часов, чтобы сложить оружие. Если нет - значит, надо нейтрализовать, обезвредить", - пояснил Гриценко.

Как писал "Обозреватель", во время допроса в Оболонском районном суде Киева 15 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что предотвратить оккупацию Крыма Россией в 2014 году вновь сформированным органам власти не позволили плачевное состояние украинской армии, а также угроза полномасштабного вторжения российских войск.

Также Турчинов признался, что скрыл правду об армии в 2014 году.