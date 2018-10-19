МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Гриценко назвал незаконным повышение тарифов на газ

25.1тЧитать материал на украинском

Кабинет министров Украины не имел права принимать решение об увеличении цены на газ на 23,5%.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил кандидат в президенты Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Кабмину закон дал право корректировать определенную цену, немножко корректируя рентабельность. Поскольку развития нет, то решение незаконно. Это не рынок, когда цена устанавливается административно", - сказал политик.

По словам Гриценко, правительству не нужно "переводить на МВФ свою беспомощность", поскольку "Фонд просто требует, чтобы их деньги вернули назад".

Новости
Гриценко назвал 4 проблемы, которые больше всего беспокоят украинцев

Он добавил, что МВФ под это повышение должен предоставить 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев - на переходный период, пока не будет сформировано новое правительство после президентских и парламентских выборов.

"Но эти же деньги Украина может получить, если перекрыть коррупционные потоки на таможне. Из-за махинаций на таможне бюджет не получает 4 млрд. Поэтому, вы хотите повышать тарифы, но продолжать воровать и не перекрывать схемы?", - возмутился Гриценко.

Ранее политик заверил, что тарифы можно снизить на треть, уничтожив монополию и коррупционную составляющую. По его словам, если проанализировать структуру тарифов, можно найти оффшоры, чтобы уходить от налогов, отсутствие серьезных планов по модернизации сетей, скважины, которые не используются или используются неэффективно. После просмотра этой структуры, уверен лидер "Гражданской позиции", есть потенциал уменьшения тарифов на треть.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Объекты
Гражданская позициятарифы
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Америкосовский грантоед обвиняет власть Украины в том, что те, поддавший давлению МВФ(США), повысили цены на газ. Очень смешно.)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Известный юрист, борец со всем на свете, вор и подонок Гриценко опять "имеет мнение"!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги