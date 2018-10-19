Гриценко назвал незаконным повышение тарифов на газ

Кабинет министров Украины не имел права принимать решение об увеличении цены на газ на 23,5%.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил кандидат в президенты Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Кабмину закон дал право корректировать определенную цену, немножко корректируя рентабельность. Поскольку развития нет, то решение незаконно. Это не рынок, когда цена устанавливается административно", - сказал политик.

По словам Гриценко, правительству не нужно "переводить на МВФ свою беспомощность", поскольку "Фонд просто требует, чтобы их деньги вернули назад".

Он добавил, что МВФ под это повышение должен предоставить 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев - на переходный период, пока не будет сформировано новое правительство после президентских и парламентских выборов.

"Но эти же деньги Украина может получить, если перекрыть коррупционные потоки на таможне. Из-за махинаций на таможне бюджет не получает 4 млрд. Поэтому, вы хотите повышать тарифы, но продолжать воровать и не перекрывать схемы?", - возмутился Гриценко.

Ранее политик заверил, что тарифы можно снизить на треть, уничтожив монополию и коррупционную составляющую. По его словам, если проанализировать структуру тарифов, можно найти оффшоры, чтобы уходить от налогов, отсутствие серьезных планов по модернизации сетей, скважины, которые не используются или используются неэффективно. После просмотра этой структуры, уверен лидер "Гражданской позиции", есть потенциал уменьшения тарифов на треть.