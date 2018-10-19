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Гриценко назвал 4 проблемы, которые больше всего беспокоят украинцев

2.1тЧитать материал на украинском

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко назвал четыре проблемы, которые больше всего беспокоят украинцев.

Об этом он написал в своем Facebook.

- Проблемы экономические: задержки зарплат учителям и медикам, низкий уровень жизни, высокие коммунальные тарифы, безработица и массовая эмиграция.

- Проблемы экологические: вырубка лесов, добыча янтаря, старые вредные шахты, торфяные котельные, загрязненные реки и озера.

- Проблемы безопасности и правопорядка: тотальное недоверие к правоохранительным органам, болезненное ощущение несправедливости, страх и унижение, вместо безопасности и защищенности.

- Проблемы коррупции: прожорливость власти, нажива на всем, где можно поживиться; крышевание всего, что можно крышевать; поборы с людей на каждом шагу, наглая безнаказанность.

"Знаю, звучит пессимистично. И это как минимум. Но успокою: мы с вами имеем шанс. Шанс наконец создать государство для людей, а не для кучки олигархов во власти и вокруг нее, которые десятилетиями высасывают из Украины последние соки", - отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка Юлия Мостовая прогнозирует, что ее муж, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в возможном втором туре президентских выборов в Украине победит у любого соперника.

Персона
Анатолий Гриценко
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Главное,здобулы гидность,безвиз и томос!
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Bay Nazar
Bay Nazar
но "Сердце моё полно жалости". А.и Б. Стругацкие
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Bay Nazar
Bay Nazar
Это ни фига не 4 проблемы. Это 444 проблемы и как их решать ни Гриценко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни любая другая -енко не знает, не хочет и не сможет решить, пока единственным способом решения является нахапать побольше кредитов у эМФээВа, а дальше пусть трава не расти. Поймите вы, дорогие мои братья украинцы, что МФВ это не Россия, котороя может простить всяким чуркам и обезьянам, кому 100, кому 200 миллиардов!!!!долларов, а потом лишить своих граждан заслуженной пенсии, пусть работают до самой смерти. И хуйловский придурок Кудрин будет петь: если повысить пенсионный возраст, то прибавка составит 1000 руб, а если не повышать - то 500, т.е. из-за двух бутылок водки или двадцати буханок хлеба в год я должен ебошить пять лет своей жизни, и заметьте, последних пять лет своей жизни, вместо того, чтобы помогать своим детям и внукам. А наше плешивое величество, развалившись в кресле, будет куражиться: отправить всех россиян в рай или оставить здесь, обеспечивать его и его банду приблежённых миллионами и миллиардами ништяков. Так и хочется сказать есененскими строками :"не надо рая. Дайте Родину мою", но без этого дзюдо-горно-лыжно-ночно-хоккеиста, пусть любой - навальный, анальный, кардинальный, но не это вечно плешивое убожество, росчерком пера, ввергнувшее всех своих соотечественников в посмертное рабство из-за своего патологического неумения управлять ни экономикой, ни международными процессами. Но опять повторюсь, шановни пане украиенци, международные и европейские евреи-толстосумы это не та организация, которая простит и спишит вам хоть центик долгов, это нашему убожеству удалось, за счёт ограбления будущих поколений россиян, выскользнуть из удавки эмфээфной, которую накинул на шею России Боря-алкаш со своим олигархатом, а у вас ведь нет ни этой грёбанной нефти, ни этого, не менее грёбанного газа, поэтому я не знаю, как вам помочь
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