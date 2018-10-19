Гриценко назвал 4 проблемы, которые больше всего беспокоят украинцев

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко назвал четыре проблемы, которые больше всего беспокоят украинцев.

Об этом он написал в своем Facebook.

- Проблемы экономические: задержки зарплат учителям и медикам, низкий уровень жизни, высокие коммунальные тарифы, безработица и массовая эмиграция.

- Проблемы экологические: вырубка лесов, добыча янтаря, старые вредные шахты, торфяные котельные, загрязненные реки и озера.

- Проблемы безопасности и правопорядка: тотальное недоверие к правоохранительным органам, болезненное ощущение несправедливости, страх и унижение, вместо безопасности и защищенности.

- Проблемы коррупции: прожорливость власти, нажива на всем, где можно поживиться; крышевание всего, что можно крышевать; поборы с людей на каждом шагу, наглая безнаказанность.

"Знаю, звучит пессимистично. И это как минимум. Но успокою: мы с вами имеем шанс. Шанс наконец создать государство для людей, а не для кучки олигархов во власти и вокруг нее, которые десятилетиями высасывают из Украины последние соки", - отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка Юлия Мостовая прогнозирует, что ее муж, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в возможном втором туре президентских выборов в Украине победит у любого соперника.