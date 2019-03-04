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Гриценко: налоговая милиция будет окончательно ликвидирована

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Вместо налоговой милиции в Украине должен работать орган, ориентированный на поиск системных проблем в сфере бизнеса, которые затем будут ложиться в основу законодательных инициатив или правительственных решений.

Об этом на форуме Национальной бизнес-коалиции сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко. "Еще в 2009 году я первым внес законопроект о ликвидации налоговой милиции. Главным аргументом было то, чтобы она не кошмарила бизнес. Более 10 тысяч работников с должностным окладом у рядового водителя выше, чем у командующего сухопутных войск ВС возбуждали 4-5 тысяч уголовных дел. В суд доходило 7-8, а в основу судебных решений ложилось 2-3. За другие откупались. Налоговая милиция будет окончательно ликвидирована", - заверил Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Кроме этого, на посту президента Гриценко планирует лишить СБУ, ГПУ и Нацполицию влияния на экономический процесс. Политик подчеркнул, что только закон должен быть основой экономической деятельности, а не лоббирование чьих-то интересов.

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Вместо налоговой милиции, уверен кандидат в президенты, должен работать орган, ориентированный на мониторинг проблем в сфере предпринимательства.

"Этот орган не должен быть военизированным. Он должен ориентироваться на мониторинг, на аналитику, на выявление не только фактов, но и поиск системных проблем, которые потом должны ложиться в основу законодательных инициатив или правительственных решений", - отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы в будущем исключить коррупцию в "Укроборонпроме", Гриценко предложил рассекретить государственный оборонный заказ и лишить концерн функций формирования политики.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Инокенти Гаврила
Инокенти Гаврила
Ты,тварь поведай лучше нам,как армию уничтожал,падаль!!
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Yarema Yurchik
Yarema Yurchik
Да и не понимает,что он ,что то не то делает и ляпает
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Yarema Yurchik
Yarema Yurchik
Судя по всему,у Гриценко всё будет распродано и ликвидировано. P.S чувак,видно,на своих ошибках не учится
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