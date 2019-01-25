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Гриценко: мы сделаем так, что Украина будет самой мощной в Европе

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Украина будет среди лидеров Европы после того, как власть начнет делать реальные реформы и держать слово во внешней политике.

Об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Почему страна, которая имеет больше всего ресурсов, по уровню жизни почти последняя в Европе? Почему украинцы за пределами своего государства строят лучшие в мире вертолеты, производят лучшие IT-продукты, но не могут себя реализовать в собственном государстве? Это надо исправить", — подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

По словам политика, надо, чтобы в Украине была нулевая толерантность к коррупции; правоохранительные органы не вмешивались в экономику, а защищали человека и страну; были равные возможности для конкуренции без всякой монополии и социальные лифты, чтобы молодые украинцы могли реализовать себя в своей стране.

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"Власть, которая не имитирует, а делает реальные реформы. Власть, которая держит слово во внешней политике. Если берет обязательства, то четко их выполняет", — сказал кандидат в президенты. При таких условиях, уверен он, граждане не будут выезжать из Украины, а будут возвращаться.

"Чтобы зарубежные партнеры не просыпались утром и не ломали голову, что делать с Украиной. Чтобы нас уважали украинцы и зарубежные партнеры. Это мечта, которая абсолютно реальна. Заложив эти фундаментальные блоки, мы сделаем так, что Украина будет самой мощной в Европе", — заверил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Гриценко официально стал кандидатом в президенты Украины. Также лидер "Гражданской позиции" представил свою президентскую программу.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пока вы под пиндосами, из вас будут только выкачивать ресурсы
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Шмара Оксана
Шмара Оксана
.....мощные хохлопы самые-самые ! батраки(с)....
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