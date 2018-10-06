Гриценко: Люди в моей команде должны соответствовать трем "П"

Представляем вниманию читателей первую часть интервью с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко, которое состоялось в эфире ObozTV.

- Анатолий Гриценко - лидер партии "Гражданская позиция" в нашей студии. У нас будут два блока общения. И первый я хотел бы посвятить вам, вашей персоне как политическому деятелю и как потенциальному кандидату на пост президента.

Вы идете в лидерах электорального рейтинга. Как вы считаете, почему у вас сейчас столько доверия среди населения?

- Люди устали от лжи, от безнадежности и унижения и люди просто хотят надежды и искренности и чтобы их воспринимали не как электорат, а как граждан.

Вот именно таким образом мы общаемся. И все эти 4 года, когда мне властью был заблокирован доступ на олигархические каналы, это было постоянное живое общение. Я никогда не избегаю аудитории, никогда не избегаю острых хард-вопросов и всегда отвечаю честно, искренне.

На самом деле это путь очищения и он важен для страны. Забудем фамилию Анатолия Гриценко. Очень важно, чтобы в новой власти были люди, которым доверяют, которых уважают. Тогда нам удастся все.

- Хорошо. Тогда о новых людях. Представим, что вы стали президентом. Кто в вашей команде? Вы их сами будете подбирать?

- Когда мы говорим о президенте, то это его прямые конституционные полномочия, он назначает определенную категорию лиц единолично. Это начальник Генерального штаба, теперь еще будет Главнокомандующий Вооруженных сил. Это руководители разведок, глава администрации, секретарь СНБО - это прямые назначения.

Эти люди будут назначены быстро. Когда речь идет о согласованных кандидатурах - по нашей Конституции, у президента 5 ключевых назначений, которые согласовываются с парламентом, - это Национальный банк, прокуратура, СБУ, Минобороны и МИД. Я обещаю вам сейчас здесь, что во время избирательной кампании фамилии будут названы.

- А сейчас вы можете назвать фамилии министра обороны или генерального прокурора?

- Могу, но не буду.

- Почему?

- Объясню почему. Я имел неосторожность назвать кандидата на пост министра обороны - Ивана Апаршина. Сразу пошла команда "фас" и начали уничтожать его и его семью. Я берегу людей и знаю, что президент должен быть и будет гарантом соблюдения прав свободы и собственности всех граждан страны независимо от того, они голосуют за меня, вас, не голосуют вообще.

Независимо от того, какая у них национальность, язык, религия, культурные, половые предпочтения, наконец. Главный принцип – люди должны соответствовать трем "П": профессионализм, порядочность, патриотизм. То есть работать на Украину, а не на любое другое государство.

- Сейчас эти люди в составе вашей партии?

- Есть люди, которые в составе нашей партии есть. Есть люди, которые за пределами партии. Есть люди, особенно когда я говорю о назначении дипломатов или военных, которые сейчас находятся на определенных должностях и поэтому назвать сейчас фамилии, кто будет начальником Генерального штаба ВСУ при президенте Гриценко - это значит, что этого человека сразу уволят, а я не хочу, потому что оборона страны и ее безопасность важна, независимо от выборов и независимо от того, кто кем будет.

Важно, чтобы наши люди жили в покое. Поэтому во время выборов вы их услышите.

- Хорошо. А услышим ли мы в ближайшее время, что, скажем, Андрей Садовый или Святослав Вакарчук присоединятся к вашей партии? Ведь вы предлагали Садовому?

- Это было абсолютно искреннее предложение. И Андрей Иванович Садовый сказал, что он слышит его от меня уже год. Почему я так настойчив? Этот вопрос на самом деле будущего страны. Без всякого преувеличения.

И при общении с людьми такого уровня я говорю прямо - от нас с вами зависит, будут в стране реальные позитивные изменения, или все останется, как есть. Неважно, как назовут – "по-новому", "по более новому".

И поэтому искренне убежден, что путь объединения абсолютно правильный, он единственно верный. Потому что противовес этому пути - это когда пошли с растопыренными пальцами 10 или 110 кандидатов и все проиграли.

Я считаю, что надо сконцентрировать усилия. Причем не столько для выборов, и мы об этом с Садовым говорили, сколько для последующей, дальнейшей работы. Вот она будет тяжелая, она будет опасная. Потому что мы видим, какие силы у олигархата, как он сросся с криминалом, как уничтожает любого реформатора, который в правительстве только поднимет голос.

Это очень напряженная, физически и интеллектуально, работа, которую надо сделать. И там будет нужна команда.

- Вы говорите - дальнейшая работа. Это в каком направлении и где? Потому что, напомню нашим зрителям, что сначала президентские выборы, в которых будут участвовать или самовыдвиженцы, или представители партий, а затем последуют парламентские выборы.

- Два момента - они разные. Первое - это процесс, президентские выборы, которые, собственно, сразу переходят в парламентские, потому что надо сплотить большинство. И не 226, а 260 - гарантия, чтобы никакая фракция или группа потом не торговала не только бюджетом, а, собственно, и интересами граждан. Чтобы принимались четкие решения во взаимодействии с президентской командой.

Далее местные выборы. Завершаются, подсчитали и пошли работать. Вот то, что работать - это 90% усилий. Это будет самое важное, чтобы люди почувствовали.

Когда я был министром, говорил всем генералам и заместителям - вы можете сколько угодно издавать приказы, решения, директивы, меня это не интересует. Это не важно, а важно, чтобы солдат почувствовал действительно результат, чтобы почувствовали граждане во всех маленьких поселках, городах - почувствовали, что пришла новая власть, с новой моралью и это пошло сверху, чтобы они почувствовали положительный результат.

- Хорошо. А Вакарчук? Вы ему предлагали присоединиться к партии?

- Я не буду из этических соображений говорить о содержании нашего общения со Святославом Вакарчуком. Мы знакомы более 10 лет и такие контакты есть. И они по своей сути положительные.

Я вижу в нем боль за страну, я вижу в нем желание каким-то образом изменить эту ситуацию. У меня есть такое желание, у Андрея Садового, у многих других.

Я думаю, что мы найдем такой формат сотрудничества, который действительно сработает на страну. Но то, что решат Садовый или Вакарчук, - это будет правильно, если они в вашей студии сами это скажут.

- Ну а вы со своей стороны сейчас можете сказать, предлагали ли вы Вакарчуку присоединиться к вам?

- В последний раз мы общались на конференции YES. До этого ходил с семьей на классный концерт "Океана Ельзи" на Олимпийском стадионе. Есть такое общение. Но я не хотел, чтобы то, что обсуждается тет-а-тет, выносилось в эфир.

Важно показать результат. Вот когда мы будем рядом и будем работать на один результат, это будет лучшим свидетельством, что нам удалось