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Гриценко готов отдавать жесткие приказы уничтожать военные объекты в России

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Анатолий Гриценко на посту Верховного главнокомандующего готов отдавать жесткие команды относительно ответа на агрессию со стороны Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ". "Если враг посылает диверсионные группы и они уничтожают наши объекты, убивают наших людей, мы что, будем спокойно сидеть смотреть? Это способы ведения боевых действий. Так не бывает", – ответил Гриценко на вопрос, будет ли отдавать он команды уничтожать российские военные объекты на российской территории, если агрессор уничтожает украинские объекты и убивает украинцев.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий должен гарантировать защиту прав, свобод и ценностей людей, является гарантом неприкосновенности и территориальной целостности, поэтому должен реализовывать эти гарантии так, чтобы на страну никто не посягал.

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"Если где-то против кого-то нужно будет действовать на опережение, включая действия за линией фронта – значит, будут действия за линией фронта", – заявил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко рассказал, что Путин понимает только язык силы, поэтому Украине нужно действовать по примеру Израиля.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
главное слово..Готов!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ИДИОТ!
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