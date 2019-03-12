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Гриценко: фигурантов расследования коррупции в "Укроборонпроме" надо посадить пожизненно

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Фигуранты скандала, связанного с концерном "Укроборонпром" после серии расследований команды Дениса Бигуса, должны получить пожизненное наказание с конфискацией имущества.

Об этом на пресс-конференции в Запорожье сказал Анатолий Гриценко. По мнению кандидата в президенты, до завершения выборов никто из фигурантов расследования не будет наказан. Поэтому одной из первых задач новой власти должно быть привлечение их к ответственности.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

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"Их будут прикрывать, как прикрывали все эти годы, зарабатывая на крови солдата. Надо арестовать и посадить по верхней планке закона пожизненно с конфискацией имущества тех, кто позволил себе зарабатывать в условиях войны на крови", – отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко рассказал, как наказывать судей-взяточников. По его словам, без справедливого суда в Украине не будет возможности реализовать ни одну реформу.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Фомина Катя
Фомина Катя
Як він вже достав цей Гриценко ,занатто вже він активний
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Батрух Василь
Батрух Василь
Коли на цього поца одінуть гальмівну сорочку? Вже починає набридати, пи*дабол.
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