Гриценко догоняет Тимошенко - свежие рейтинги

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко догоняет в президентском рейтинге первого номера "Батьківщини" Юлию Тимошенко.

Как передает ВВС, согласно результатам июльских опросов Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследования им. Яременко, Тимошенко поддерживают 12,5%, а Гриценко - 9,1% от всех избирателей.

На третьей строчке идет лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко - 7,6%, четвертой - лидер Радикальной партии Олег Ляшко 6,3%. Действующий президент Украины Петр Порошенко занимает пятое место с 5,1%

За лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича проголосовало бы 4,9% опрошенных, за мэра Львова Андрея Садового - 2,9%, за лидера "Свободы" Олега Тягнибока - 2,5%. Последним в рейтинге условных кандидатов, которые предлагались респондентам, стал мэр Киева Виталий Кличко - 0,5%.

Около 10% респондентов ответили, что голосовали бы за другого кандидата. В частности, они назвали имена шоумена Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука.

Как отметила руководитель Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга Балакирева, уровень доверия ко всем вероятным претендентам "остается очень низким", каждый пятый опрошенный не определился со своим кандидатом, а каждый седьмой ответил, что не пойдет на выборы. По этой причине рейтинг потенциальных кандидатов, которые сейчас занимают 1-5 места, может меняться.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежим результатам опросов социологической группы "Рейтинг", Тимошенко лидирует в президентской гонке с результатом 17,7%, тогда как за Гриценко готовы проголосовать 10,7%. При этом высокие позиции в рейтинге имеют Зеленский и Вакарчук, расположившиеся следом за Порошенко.