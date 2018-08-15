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Гриценко догоняет Тимошенко - свежие рейтинги

49.8тЧитать новость на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко догоняет в президентском рейтинге первого номера "Батьківщини" Юлию Тимошенко.

Как передает ВВС, согласно результатам июльских опросов Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследования им. Яременко, Тимошенко поддерживают 12,5%, а Гриценко - 9,1% от всех избирателей.

На третьей строчке идет лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко - 7,6%, четвертой - лидер Радикальной партии Олег Ляшко 6,3%. Действующий президент Украины Петр Порошенко занимает пятое место с 5,1%

За лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича проголосовало бы 4,9% опрошенных, за мэра Львова Андрея Садового - 2,9%, за лидера "Свободы" Олега Тягнибока - 2,5%. Последним в рейтинге условных кандидатов, которые предлагались респондентам, стал мэр Киева Виталий Кличко - 0,5%.

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Около 10% респондентов ответили, что голосовали бы за другого кандидата. В частности, они назвали имена шоумена Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука.

Как отметила руководитель Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга Балакирева, уровень доверия ко всем вероятным претендентам "остается очень низким", каждый пятый опрошенный не определился со своим кандидатом, а каждый седьмой ответил, что не пойдет на выборы. По этой причине рейтинг потенциальных кандидатов, которые сейчас занимают 1-5 места, может меняться.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежим результатам опросов социологической группы "Рейтинг", Тимошенко лидирует в президентской гонке с результатом 17,7%, тогда как за Гриценко готовы проголосовать 10,7%. При этом высокие позиции в рейтинге имеют Зеленский и Вакарчук, расположившиеся следом за Порошенко.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Анатолий ГриценкоЮлия ТимошенкоПетр ПорошенкоЮрий БойкоОлег ЛяшкоВадим РабиновичОлег ТягнибокВиталий КличкоАндрій СадовийСвятослав ВакарчукВладимир Зеленский
Место
Украина
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Kravtsova Ruslana
Kravtsova Ruslana
ну зовсім якісь космічний рейтинг,який навіть не близький до реальності Адже я вже на протязі кількох місяців бачила що Тимошенко має великий відрив ,а тут Гриценко за 1 місяць став ближче одразу? просто замовна стаття і не більше Гарно обозреватель продається
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Kravtsova Ruslana, юлия Владимировна, перелогинтесь! И кто вам такие рейтинги сочиняет?
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Блинов Мишка
Блинов Мишка
ахаха ,польная чушь тут такие рейтинги,там другие вы же сами на сайте публикировали что у нее 17 а у Гриценко 11 теперь .Не пишие такую ерунду ,читать смешно то.Грищ не имеет никаких шансов на выборах реальных
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bel serg
bel serg
Блинов Мишка, пошОл нах проповедник хуев.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Графский Степан , назначить нам постарались вы , Януковича , и у вас получилось . Но усидеть в кресле он не смог даже с вашей помощью , потому что в украинцев не такой рабский менталитет , и народ быстро разбирается что к чему , это вы терпите банду уже восемнадцать лет , ну терпите , а других не трогайте .
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