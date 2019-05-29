Грицак ушел: друг Зеленского будет исполнять обязанности главы СБУ

Иван Баканов будет временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Грицака.
Как передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, такие обязанности легли на первого замглавы СБУ в связи с тем, что в понедельник, 27 мая, Грицак ушел в отпуск.
"Временно исполняющий обязанности главы СБУ - Баканов", - сообщили в ведомстве, отметив, что таким образом следуют по процедуре.
Когда Грицак выйдет из отпуска, в СБУ не ответили.
Зеленский и Баканов
Иллюстрация ВВС
Как сообщал OBOZREVATEL, Баканов является другом президента Украины Владимира Зеленского и ранее был главой партии "Слуга народа".
22 мая президент назначил его первым заместителем главы СБУ и начальником ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
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