Грицак ушел: друг Зеленского будет исполнять обязанности главы СБУ

Иван Баканов будет временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Грицака.

Как передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, такие обязанности легли на первого замглавы СБУ в связи с тем, что в понедельник, 27 мая, Грицак ушел в отпуск.

"Временно исполняющий обязанности главы СБУ - Баканов", - сообщили в ведомстве, отметив, что таким образом следуют по процедуре.

Когда Грицак выйдет из отпуска, в СБУ не ответили.

Зеленский и Баканов Иллюстрация ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, Баканов является другом президента Украины Владимира Зеленского и ранее был главой партии "Слуга народа".

22 мая президент назначил его первым заместителем главы СБУ и начальником ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

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