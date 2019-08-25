"Гражданская война?" Террорист "ДНР" решил баллотироваться в депутаты в РФ

В Симферополе появились агитационные плакаты с портретом террориста "ДНР" Сергея Здрилюка. Они развешаны в одном из спальных районов.

Известно, что Здрилюк решил баллотироваться в депутаты российского парламента Крыма от КПРФ , который спецслужбам Украины более известен под позывным "Абвер". Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии.

На плакатах нет информации о выдвижении Здрилюка в депутаты, однако присутствует лозунг "Работать для людей".

"Ой, участник нашей "гражданской войны" Здрилюк, воевавший в Славянске за ДНР, баллотируется в депутаты от компартии РФ. Какая неожиданность!" – написал на своей странице в Twitter украинский блогер Денис Казанский .

Ой, участник нашей "гражданской войны" Здрилюк, воевавший в Славянске за ДНР, баллотируется в депутаты от компартии РФ.



Какая неожиданность! pic.twitter.com/ncXTcGkU6Z — Денис Казанський (@den_kazansky) August 25, 2019

В мае 2014 года контрразведка Службы безопасности Украины сообщила, что установила реальное имя и фамилию одного из ключевых участников преступной диверсионной группы "Стрелка" (Игоря Гиркина) – "Абвера". Как сообщили в СБУ, диверсантом с позывным "Абвер", который фактически являлся правой рукой "Стрелка", является гражданин России Сергей Здрилюк.

В СБУ утверждали, что Здрилюк имеет также паспорт гражданина Украины. Он родился 23 июля 1972 в Винницкой области, длительное время проживал в Крыму.

По версии украинских силовиков, именно на территории АР Крым Здрилюк прошел специальную подготовку и 12 апреля 2014 года в составе группы "Стрелка" прибыл в Донецкую область "для участия в масштабной диверсионной операции и терроризировании мирного населения".

Так же Службой безопасности было установлено, что "Абвер" вместе с членами разведывательно-диверсионной группы в составе более 30 человек под командованием Стрелкова 13 апреля 2014 года совершили вооруженное нападение на сотрудников СБУ, во время которого погиб один сотрудник СБУ и трое были ранены.

Кроме того, по данным СБУ, была установлена причастность "Абвера" к похищению в Донецкой области представителей ОБСЕ.

Сергей Здрилюк после возвращения из Донбасса в аннексированный Крым основал предприятие, которое занимается выращиванием зерновых культур в Бахчисарайском районе.

В июне 2019 года на базе офиса КПРФ в Крыму состоялся съезд по созданию "комитета освобождения УССР", сопредседателем которого избран Сергей Здрилюк. Об этом сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на видео съезда.

Российские власти планируют провести в Крыму выборы депутатов крымского парламента и местных советов 8 сентября 2019 года. В Украине, США, ЕС и ряде стран мира не признают законность проведения Россией выборов на аннексированном полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее любительница террористов Донбасса оскандалилась с Крымом. Она считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

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