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Гражданская война? На Донбассе найдены доказательства присутствия России. Фото

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Украинские бойцы нашли очередное доказательство военного присутствия РФ на Донбассе.

На одном из участков передовой они собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Среди найденного оружия: сверхлегкие пули, которые меняют траекторию полета на непредсказуемую, и при мизерном расстоянии до передовых укреплений оккупантов, останавливаться надолго на одном, даже хорошо обустроенном месте – опасно.

"Что такое 300 метров? С позиций врага может внезапно сработать даже танк", – сказал один из бойцов.

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

Кадр из сюжета

Украинские военные заявили, что они постоянно наталкиваются на провиант, экипировку, бронежилеты и боеприпасы, произведенные в РФ.

"Это ПОМ 2 называется", – продемонстрировал военный находку – обезвреженную противопехотную осколочную мину с маркировкой.

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Военные говорят, что такими запрещенными международными конвенциями минами густо "засеяно" все вокруг.

"Растяжка! И она очень нежная: легкое прикосновение – и она сразу срабатывает. Ловушек очень много", сказал морской пехотинец с позывным “Труба".

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

Кадр из сюжета

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

Кадр из сюжета

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

Кадр из сюжета

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

Кадр из сюжета

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

Кадр из сюжета

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

Кадр из сюжета

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

На Донбассе найдены доказательства присутствия России

Кадр из сюжета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе. Он уверен, что войну могла развязать и Украина.

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Место
Украина Донецк
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
С-400 Случайно не шали
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