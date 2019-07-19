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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Кандидат от "Оппоплатформы" назвала оккупантов Донбасса "героями"

6.2т Читать материал на украинском

Кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Оксана Гаврилюк из Киева (округ №217) оскандалилась текстом в своих предвыборных рекламных листовках. В них она назвала российское вооруженное вторжение на Донбасс "гражданской" войной, а также предсказала примирение российских "героев" с украинскими.

Фото пропагандистской агитки с пророссийской риторикой опубликовали на странице сообщества "Баба і кіт" в Facebook.

Оксана Гаврилюк

Оксана Гаврилюк

Facebook Оксаны Гаврилюк

"Одиннадцать лет назад в моей жизни случилась встреча, оценку которой я могу дать только сейчас. Старый дедушка предвидел в 2014 году "гражданскую" войну на территории Украины. А самое главное – как она закончится. Было сказано: солдаты-"герои", как с одной стороны, так и с другой, пожмут руки друг другу и разберутся, каждый у себя, с теми, кто их туда отправил", – приведены в проспекте слова Гаврилюк.

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Скандальные листовки Гаврилюк

Скандальные листовки Гаврилюк

Facebook Баба і кіт

Скандальные листовки Гаврилюк

Скандальные листовки Гаврилюк

"Вголос"

Формулировки, которые обычно звучат на пропагандистском российском телевидении, разозлили украинцев, и они выразили свое возмущение позицией кандидата в нардепы в комментариях к посту.

"Гнида мокшанская", "Стыдно за то, что на Оболони такие живут. Гнать ее за поребрик надо", "А куда деть 13 тысяч погибших Героев?", "А почему этого деятеля-буГХалтера не снимают с гонки? Государство, которое себя не защищает, исчезнет", "П...здец полный, ей к психиатру нужно ,а не в Верховную Раду!", "Какой электорат, такие и кандидаты", – негодуют в соцсети.

Кандидат от "Оппоплатформы" назвала оккупантов Донбасса "героями"

Кандидат от "Оппоплатформы" назвала оккупантов Донбасса "героями"

Кандидат от "Оппоплатформы" назвала оккупантов Донбасса "героями"

Кандидат от "Оппоплатформы" назвала оккупантов Донбасса "героями"

Кандидат от "Оппоплатформы" назвала оккупантов Донбасса "героями"

Кандидат от "Оппоплатформы" назвала оккупантов Донбасса "героями"

Как сообщал OBOZREVATEL, по 66 округу на Житомирщине в Верховную Раду Украины баллотируется Татьяна Грищенко от "Слуги народа". Общаясь с журналистом, она усомнилась в том, что на Донбассе против украинской армии воюют террористы.

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Темы
российская пропаганда Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Киев
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Шо за мразь? Нах за паребрик и Мендель для ускорения,вместе со всей рыговский шоблой.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф., ...пендель...долбаный андроид.
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Іванов Іван
Іванов Іван
А что думает об этой безмозглой шмаре СБУ?
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сначала звали войска Путина спасать жителей Донбасса, теперь хором захотели мира, как стала очевидно что Кремль проиграл и сильно"испачкался" вот и несут всякую чушь, где не разберешь кто кого считает дурнее других народ - кандидата или наоборот!
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