Кандидат от "Оппоплатформы" назвала оккупантов Донбасса "героями"

Кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Оксана Гаврилюк из Киева (округ №217) оскандалилась текстом в своих предвыборных рекламных листовках. В них она назвала российское вооруженное вторжение на Донбасс "гражданской" войной, а также предсказала примирение российских "героев" с украинскими.

Фото пропагандистской агитки с пророссийской риторикой опубликовали на странице сообщества "Баба і кіт" в Facebook.

Оксана Гаврилюк Facebook Оксаны Гаврилюк

"Одиннадцать лет назад в моей жизни случилась встреча, оценку которой я могу дать только сейчас. Старый дедушка предвидел в 2014 году "гражданскую" войну на территории Украины. А самое главное – как она закончится. Было сказано: солдаты-"герои", как с одной стороны, так и с другой, пожмут руки друг другу и разберутся, каждый у себя, с теми, кто их туда отправил", – приведены в проспекте слова Гаврилюк.

Скандальные листовки Гаврилюк Facebook Баба і кіт

Скандальные листовки Гаврилюк "Вголос"

Формулировки, которые обычно звучат на пропагандистском российском телевидении, разозлили украинцев, и они выразили свое возмущение позицией кандидата в нардепы в комментариях к посту.

"Гнида мокшанская", "Стыдно за то, что на Оболони такие живут. Гнать ее за поребрик надо", "А куда деть 13 тысяч погибших Героев?", "А почему этого деятеля-буГХалтера не снимают с гонки? Государство, которое себя не защищает, исчезнет", "П...здец полный, ей к психиатру нужно ,а не в Верховную Раду!", "Какой электорат, такие и кандидаты", – негодуют в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, по 66 округу на Житомирщине в Верховную Раду Украины баллотируется Татьяна Грищенко от "Слуги народа". Общаясь с журналистом, она усомнилась в том, что на Донбассе против украинской армии воюют террористы.

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