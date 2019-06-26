"Гражданская позиция" поддержала требования к будущим депутатам

Политическая партия "Гражданская позиция" поддерживает список требований, которые выдвинули общественные организации к будущим депутатам.

26 мая состоялась встреча представителей команды "Гражданской позиции" и общественных организаций, которые инициировали Повестку дня, сообщили в Facebook партии.

Анатолий Гриценко на встрече с активистами Facebook "Гражданской позиции"

Активисты убеждены, народные депутаты должны обеспечить надлежащую реформу судебной системы, прокуратуры, полиции, перезагрузки части антикоррупционных органов, возврат ответственности за незаконное обогащение, лишить СБУ несвойственных функций и сохранить такие положительные изменения, как международные закупки лекарств.

Анатолий Гриценко на встрече с активистами Facebook "Гражданской позиции"

"Системные вещи, которые разработали общественные организации и "Гражданская позиция" совпадают. Поэтому мы поддержали Повестку дня. Наша фракция в будущем парламенте однозначно поддержит антикоррупционные инициативы и совершенствование антикоррупционного законодательства. Мы не дадим забыть ни одного коррупционного дела, которое сейчас не имеет четкого и справедливого приговора", – заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко во время встречи с активистами.

Подробнее ознакомиться с Повесткой дня установления справедливости можно по ссылке.

Facebook "Гражданской позиции"

Facebook "Гражданской позиции"

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко предложил ограничить расходы на предвыборную рекламу. Лимит должен составлять $100 тысяч. Это позволит молодым партиям конкурировать с олигархическими политическими проектами.

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