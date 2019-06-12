"Гражданская позиция" первой подала документы в ЦИК

Партия "Гражданская позиция" первой из всех политических сил подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах в Верховную Раду.

В понедельник, 10 июня, она провела съезд и сразу опубликовала весь список кандидатов на досрочные выборы в парламент. Об этом написал лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook.

Анатолий Гриценко Facebook Анатолия Гриценко

"В понедельник мы в 13:00 завершили съезд, а уже в 14:00 сразу передали журналистам полный перечень наших кандидатов, и по списку, и мажоритарщиков. Кто-то показал только первую пятерку или десятку, продолжает торги со спонсорами, скрывает полные списки, затягивает время. Мы идем к людям и готовы работать с первого дня", – отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко представил команду, с которой пойдет на внеочередные парламентские выборы в Украине 21 июля. Список возглавил сам Гриценко, далее в топ-5 разместились лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

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