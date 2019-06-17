"Гражданская позиция" – первая партия, которую зарегистрировала ЦИК на выборы в ВР

Партия "Гражданская позиция" стала первой политсилой, которую зарегистрировала ЦИК на внеочередные выборы в Верховную Раду.

На заседание 17 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты от "Гражданской позиции". Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Также комиссия зарегистрировала 97 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения", – говорится в сообщении.

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Виннице полицейские жестоко избили активиста "Гражданской позиции" Гриценко.

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