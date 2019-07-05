ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Гражданская позиция" не продается": Гриценко снялся в ролике с "Коломойским"

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский политик и глава партии "Гражданская позиция", которая будет баллотироваться на выборах в ВРУ, Анатолий Гриценко снялся в видео с "Коломойским" и заявил, что не даст продать ни фракцию, ни Украину.

Видео политик опубликовал на своей странице в Facebook. На нем "олигархи", а в том числе и "Коломойский", покупают себе депутатов. Впрочем, впоследствии у них возникает вопрос, где лот "Гриценко и "Гражданская позиция" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Скриншот

Новости
Убить в 10 раз больше: Гриценко призвал перенять опыт Израиля на Донбассе

"Гражданская позиция не продается! И Украину продать не дадим!" — заявляет в ответ лидер партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 43 процента украинцев считают, что в следующем составе Верховной Рады должен быть лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Также Гриценко заявил, что в Украине среднюю зарплату можно повысить до 700 евро, а пенсию до 200 евро.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Анатолий ГриценкоИгорь Коломойский
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
15
Смешно
7
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Опять Толик пролетит мимо корыта
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А Беня прикольно получился....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel