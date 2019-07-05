"Гражданская позиция" не продается": Гриценко снялся в ролике с "Коломойским"

Украинский политик и глава партии "Гражданская позиция", которая будет баллотироваться на выборах в ВРУ, Анатолий Гриценко снялся в видео с "Коломойским" и заявил, что не даст продать ни фракцию, ни Украину.

Видео политик опубликовал на своей странице в Facebook. На нем "олигархи", а в том числе и "Коломойский", покупают себе депутатов. Впрочем, впоследствии у них возникает вопрос, где лот "Гриценко и "Гражданская позиция" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анатолий Гриценко Скриншот

"Гражданская позиция не продается! И Украину продать не дадим!" — заявляет в ответ лидер партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 43 процента украинцев считают, что в следующем составе Верховной Рады должен быть лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Также Гриценко заявил, что в Украине среднюю зарплату можно повысить до 700 евро, а пенсию до 200 евро.

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