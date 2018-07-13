Супрун - гражданка США? Министр ушла от ответа

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уклонилась от прямого ответа на вопрос, является ли она на данный момент гражданкой США.

В Верховной Раде в пятницу, 13 июля, внефракционный нардеп Олег Мусий спросил чиновницу о ее американском паспорте, но она только в очередной раз повторила, что гражданка Украины.

"Я являюсь гражданкой Украины. Я сделала все, что требует закон о моем гражданстве в Украине и я служу украинскому государству", - ответила и.о. главы Минздрава.

При этом, в Государственной миграционной службе Украины пояснили OBOZREVATEL, что на данный момент нет законных оснований для лишения Супрун украинского гражданства.

Ульяна Супрун Facebook

По закону, она обязалась в течение 2 лет с момента получения украинского паспорта прекратить иностранное гражданство. Но в этом вопросе есть ряд исключений.

Если прекратить гражданство другой страны стоит больше, чем размер минимальной заработной платы в Украине на момент получения украинского паспорта, то можно лишь подать декларацию об отказе. В документе будет указано, что новоиспеченный гражданин Украины откажется от иностранного паспорта.

"На момент принятия Супрун У. Н. гражданства Украины (2015 год. - Ред.) стоимость оформления выхода из гражданства США превышала половину размера минимальной заработной платы, установленной законом в Украине на момент, когда лицо приобрело гражданство Украины ($2,35 тыс.), что позволило Супрун подать декларацию об отказе от иностранного гражданства", - сообщили в ГМС.

Отметим, что в законодательстве Украины не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств. Вместе с тем юридически возможно только одно гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун. 27 июля 2016 года чиновницу назначили и.о. министра здравоохранения.

В декабре 2017 года в СМИ появилась информация, что она готовится уйти в отставку. Через некоторое время Супрун опровергла эти слухи.

3 апреля 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал уволить Супрун. Через несколько дней за чиновницу заступился премьер-министр Владимир Гройсман.