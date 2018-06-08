ГПУ завела дело на скандального нардепа: что об этом известно

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении народного депутата от группы "За жизнь" Евгения Мураева.

В частности, основанием для выдвижения подозрения в государственной измене и заведомо ложной информации о совершении преступления стала речь Пашинского на трибуне в ВР, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Мураев в интервью дал правовую оценку осужденному судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста. Он назвал его лицом, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О. Сенцова", ― заявила Сарган.

"Вчера мы приняли постановление о поддержке нашего гражданина, нашего героя Сенцова и других политзаключенных. Реакция Москвы была мгновенной, и лицо, которое носит мандат депутата Верховной Рады по фамилии Мураев, сделало заявление, что по Сенцову не все так просто. Что этот человек якобы готовил поджоги и взрывы", ― высказался Пашинский.

Как пишут в издании "Украинская правда", Сергей Пашинский и его некоторые коллеги от фракций "Народный фронт" и БПП обратились в СБУ с требованием открыть на Мураева уголовное дело по статье "госизмена", которая якобы имела место.

Отметим, что сам Евгений Мураев говорит, что его слова выдернули из контекста и он совсем не имел в виду то, что ему вменяют его политические оппоненты.

"А всего лишь было сказано "время всё расставит на свои места". В том числе, в деле Сенцова. Но это лишь повод, которого явно ждала тупая машина пропаганды. Причем из серии "хоть что-нибудь". Высосать из телефонного комментария "дэржавну зраду" плохо получается даже у опытных шакалов клавиатуры. Больше прицепиться не к чему, а прицепиться нужно. Потому, что я умею их больно бить фактами, цифрами, идеями", ― дал объяснение слухам политик на своей странице в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL, Олег Сенцов, который удерживается в российской тюрьме, согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.