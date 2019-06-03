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ГПУ взялась за расследование нарушений директора ГБР

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Генеральная прокуратура Украины взялась за расследование уголовных правонарушений директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

На чиновника пожаловались председатель Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин и секретарь Надежда Коренная. Об этом в Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Роман Труба

Роман Труба

"Досье"

Согласно жалобе, Трубу подозревают в нарушении четырех статей Уголовного кодекса Украины: в невыполнении решения суда (ч. 3 ст. 382 УК Украины), служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины), злоупотреблении властью с целью получения неправомерной выгоды ( ч. 1 ст. 364 УК Украины) и в разглашении данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

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3 мая ГПУ внесла сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 382 УК Украины. Постановление Окружного административного суда города Киева опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

Досудебное расследование поручили главному следственному управлению Нацполиции Украины. Следить за расследованием будет группа прокуроров из ГПУ. По результатам примут решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другим фактами противоправной деятельности Трубы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор ГБР Роман Труба сместил исполняющего обязанности руководителя пресс-службы ведомства Андрея Мальчика. Это произошло из-за публикации на сайте ГБР и странице в соцсети новости о регистрации производства по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова. Тогда сотрудница пресс-службы обвинила Трубу в цензуре.

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Персона
Роман Труба
Теги
Государственное Бюро РасследованийГПУ
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