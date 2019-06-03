ГПУ взялась за расследование нарушений директора ГБР

Генеральная прокуратура Украины взялась за расследование уголовных правонарушений директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

На чиновника пожаловались председатель Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин и секретарь Надежда Коренная. Об этом в Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Роман Труба "Досье"

Согласно жалобе, Трубу подозревают в нарушении четырех статей Уголовного кодекса Украины: в невыполнении решения суда (ч. 3 ст. 382 УК Украины), служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины), злоупотреблении властью с целью получения неправомерной выгоды ( ч. 1 ст. 364 УК Украины) и в разглашении данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

3 мая ГПУ внесла сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 382 УК Украины. Постановление Окружного административного суда города Киева опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

Досудебное расследование поручили главному следственному управлению Нацполиции Украины. Следить за расследованием будет группа прокуроров из ГПУ. По результатам примут решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другим фактами противоправной деятельности Трубы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор ГБР Роман Труба сместил исполняющего обязанности руководителя пресс-службы ведомства Андрея Мальчика. Это произошло из-за публикации на сайте ГБР и странице в соцсети новости о регистрации производства по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова. Тогда сотрудница пресс-службы обвинила Трубу в цензуре.

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