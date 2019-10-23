ГПУ уволила топ-прокурора по делу расстрелов на Майдане

В среду, 23 октября, Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Об этом он сам рассказал в комментарии "Украинским новостям". "Приказа не видел, но по телефону из отдела кадров сообщили об увольнении", – поделился Горбатюк.

Он сказал, что намерен обжаловать это решение. "Вне всякого сомнения, буду обжаловать. И заявления о преступлении писать, потому что своевольно и незаконно уволили. Он мог меня в Офис генпрокурора не брать, но увольнять никаких правовых оснований не было", – высказался прокурор.

ГПУ уволила Горбатюка Еспресо

Также, по предварительным данным, уволен из Генпрокуратуры прокурор Алексей Донской, который, в частности, вел дело о расстрелах протестующих на Майдане.

Отметим, Горбатюк ранее отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству. Он отказался использовать неподтвержденную анонимную информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из ГПУ уволили четырех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана.

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