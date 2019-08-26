СМИ рассказали о просьбе ГПУ снять санкции с Портнова: появилась его реакция

Генеральная прокуратура якобы отправила письмо в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, с просьбой снять санкции с юриста Андрея Портнова.

Копию письма опубликовало издание Новое Время. Из документа, датированного 30 июля 2019 года следует, что якобы ГПУ просит Канаду снять санкции с Портнова из-за отсутствия в отношении него каких-либо уголовных дел.

По состоянию на 29 июля 2019-го года по отношению к Андрею Портнову не проводится досудебных расследований и что Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, сообщается в письме.

"Учитывая изложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют".

Копия письма НВ

Письмо подписал заместитель генерального прокурора Украины Сергей Кизь. Речь идет о санкциях, введенных еще в 2014 году. Эти же ограничения Канада продлила на 5 лет уже в 2019 году.

"Этим решением замораживаются все активы фигурантов, обнаружены в Канаде. Правительство также запрещает кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания: вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги", — говорилось в решении компетентных органов Канады.

Андрей Портнов

В своем Telgram-канале Андрей Портнов заявил, что прокуратура ничего не просит, ее обязали сделать это уже четырьмя судебными решениями. Также юрист напомнил, что ранее все обвинения в отношении него были признаны фальсификацией, за что ему и была выплачена компенсация.

А за инициирование канадских санкций суд взыскал с виновных в их инспирировании 7 млн грн материального и морального ущерба.

"Специально для помойного издания и его тупого главного редактора Сыча сообщаю, что прокуратура ничего не просит, её обязали сделать это уже четырьмя судебными решениями", — написал Портнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, юрист Андрей Портнов подал очередной иск в отношении 5-го президента Украине Петра Порошенко в середине августа. Иск подан в Печерский райсуд Киева и касается защиты чести и достоинства Портнова, а также партии Порошенко "Европейская солидарность" и телеканала "Прямой".

Портнов выступил с требованием опровергнуть недостоверную информацию о нем, озвученную Порошенко и опубликованную на сайтах "ЕС" и "Прямого".

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